Успеет к Евро. Ибрагимович выбыл на три недели

Неделю назад форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение колена в матче Серии А против «Ювентуса» (победа 3:0). Травма ставила под сомнение участие 39-летнего шведа в Евро-2020.

Однако в итоге повреждение колена оказалось не таким серьезным. Ожидается, что восстановление Ибрагимовича займет три недели.

Это значит, что Златан успеет восстановиться к старту чемпионата Европы. Свой первый матч сборная Швеции проведет 14 июня против Испании.