Успеет к Евро. Ибрагимович выбыл на три недели

Лидер «Милана» получил травму колена

  • 15.05.2021 16:46
  • 215 просмотров
  • 1 комментарий
Успеет к Евро. Ибрагимович выбыл на три недели
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Неделю назад форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение колена в матче Серии А против «Ювентуса» (победа 3:0). Травма ставила под сомнение участие 39-летнего шведа в Евро-2020.

Однако в итоге повреждение колена оказалось не таким серьезным. Ожидается, что восстановление Ибрагимовича займет три недели.

Это значит, что Златан успеет восстановиться к старту чемпионата Европы. Свой первый матч сборная Швеции проведет 14 июня против Испании.

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Источник — Sky Sport Italia

(1 голос)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 15.05.2021 17:06
    0
    успеет, он терминатор какой то)))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 15.05.2021 17:06
    0
    успеет, он терминатор какой то)))
    Ссылка
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