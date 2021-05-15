Успеет к Евро. Ибрагимович выбыл на три недели

Неделю назад форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение колена в матче Серии А против «Ювентуса» (победа 3:0). Травма ставила под сомнение участие 39-летнего шведа в Евро-2020.
Однако в итоге повреждение колена оказалось не таким серьезным. Ожидается, что восстановление Ибрагимовича займет три недели.
Это значит, что Златан успеет восстановиться к старту чемпионата Европы. Свой первый матч сборная Швеции проведет 14 июня против Испании.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sport Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.