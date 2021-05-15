В субботу, 15 мая, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальный матч Кубка Англии по футболу.

В поединке за трофей сыграют «Челси» и «Лестер». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:15 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция