В субботу, 15 мая, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальный матч Кубка Англии по футболу.
В поединке за трофей сыграют «Челси» и «Лестер». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:15 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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