Челси
0 : 0
Лестер
15.05.2021 19:15   ТВ-трансляция: 

Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Кубка Англии

  • 15.05.2021 16:29
  • 80 просмотров
  • 1 комментарий
Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 мая, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальный матч Кубка Англии по футболу.

В поединке за трофей сыграют «Челси» и «Лестер». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:15 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    LFC-WIN
    online
      LFC-WIN, 15.05.2021 17:26
    0
    Видеотрансляция? Тут??? Не смешите мои тапочки 😁
    Ссылка
    LFC-WIN
    online
      LFC-WIN, 15.05.2021 17:26
    0
    Видеотрансляция? Тут??? Не смешите мои тапочки 😁
    Ссылка
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