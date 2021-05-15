Малиновский – в основе Аталанты на матч с Дженоа

Сегодня «Аталанта» в матче предпоследнего, 37-го тура Серии А на выезде сыграет с «Дженоа». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вошел в стартовый состав команды на матч. Виктор Коваленко оказался вне заявки из-за травмы.
Состав «Аталанты»: Голлини, Джимсити, Ромеро, Толой, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Миранчук, Сапата
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Источник — Serie A
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