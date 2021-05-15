Малиновский – в основе Аталанты на матч с Дженоа

Украинский хавбек снова выйдет на поле с первых минут

  • 15.05.2021 15:15
  • 799 просмотров
  • 2 комментария
Малиновский – в основе Аталанты на матч с Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня «Аталанта» в матче предпоследнего, 37-го тура Серии А на выезде сыграет с «Дженоа». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вошел в стартовый состав команды на матч. Виктор Коваленко оказался вне заявки из-за травмы.

Состав «Аталанты»: Голлини, Джимсити, Ромеро, Толой, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Миранчук, Сапата

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Источник — Serie A

(4 голоса)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 15.05.2021 16:02
    0
    Ну чому, Муреля з Пессіною, наприклад, нема
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 15.05.2021 15:18
    +2
    Еще бы ключевой игрок команды был не в старте)
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 15.05.2021 15:18
    +2
    Еще бы ключевой игрок команды был не в старте)
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 15.05.2021 16:02
    0
    Ну чому, Муреля з Пессіною, наприклад, нема
    Ссылка
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