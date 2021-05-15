Коваленко – вне заявки Аталанты на матч с Дженоа

У украинского хавбека травма

  • 15.05.2021 11:46
  • 726 просмотров
  • 8 комментариев
Коваленко – вне заявки Аталанты на матч с Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 15 мая «Аталанта» в 37-м туре Серии А на выезде сыграет с «Дженоа». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко не вошел в заявку своей команды на матч. Причиной стала мышечная травма, которую он получил вчера, 14 мая во время тренировки.

Сегодня Коваленко пройдет углубленное медобследование, после которого станут известны примерные сроки восстановления игрока.

Коваленко перешел в «Аталанту» из «Шахтера» в январе и с тех пор сыграл за клуб лишь 4 минуты.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tutto Atalanta

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 15.05.2021 12:59
    0
    Коваленко корпорейшн,полировка лавочек, дорого
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 15.05.2021 12:56
    0
    Зачем он вообще ушёл в атаоанту? Мог в слабее чемпионат уйти, или тот же Днепр, Зоря, Ворскла
    Ссылка
    marioncobretti
    online
      marioncobretti, 15.05.2021 12:11
    0
    Гасперини приберег тайное оружие на Юве
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 15.05.2021 12:11
    0
    Trasher311987, 15.05.2021 12:10
    А как играет за Аталанту, Шевченко в нем потенциал.
    Нет никого блата.
    Нет сильнее в Упл игроков чем Виктор.
    скоро дырку протрет в шортах
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.05.2021 12:10
    0
    Nevershot, 15.05.2021 12:07
    Нахер нужен он в сборной или ты забыл как он похоронил сборную в матче со сборной северной ирландии не попав в пусты е ворота с 5 метров? Вечно деревянный полировщик лавочки для запасных.
    А как играет за Аталанту, Шевченко в нем потенциал.
    Нет никого блата.
    Нет сильнее в Упл игроков чем Виктор.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 15.05.2021 12:07
    0
    Trasher311987, 15.05.2021 12:03
    Та в сборной обязан быть, 4 месяца человек стабильно играет и выполняет кучу черновой работы, один из ключевых игроков клуба и сборной.
    Нахер нужен он в сборной или ты забыл как он похоронил сборную в матче со сборной северной ирландии не попав в пусты е ворота с 5 метров? Вечно деревянный полировщик лавочки для запасных.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 15.05.2021 12:06
    0
    Лавочка лавочка ой о чем это я?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.05.2021 12:03
    +6
    Та в сборной обязан быть, 4 месяца человек стабильно играет и выполняет кучу черновой работы, один из ключевых игроков клуба и сборной.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.05.2021 12:03
    +6
    Та в сборной обязан быть, 4 месяца человек стабильно играет и выполняет кучу черновой работы, один из ключевых игроков клуба и сборной.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 15.05.2021 12:59
    0
    Коваленко корпорейшн,полировка лавочек, дорого
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 15.05.2021 12:56
    0
    Зачем он вообще ушёл в атаоанту? Мог в слабее чемпионат уйти, или тот же Днепр, Зоря, Ворскла
    Ссылка
    marioncobretti
    online
      marioncobretti, 15.05.2021 12:11
    0
    Гасперини приберег тайное оружие на Юве
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 15.05.2021 12:11
    0
    Trasher311987, 15.05.2021 12:10
    А как играет за Аталанту, Шевченко в нем потенциал.
    Нет никого блата.
    Нет сильнее в Упл игроков чем Виктор.
    скоро дырку протрет в шортах
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.05.2021 12:10
    0
    Nevershot, 15.05.2021 12:07
    Нахер нужен он в сборной или ты забыл как он похоронил сборную в матче со сборной северной ирландии не попав в пусты е ворота с 5 метров? Вечно деревянный полировщик лавочки для запасных.
    А как играет за Аталанту, Шевченко в нем потенциал.
    Нет никого блата.
    Нет сильнее в Упл игроков чем Виктор.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 15.05.2021 12:07
    0
    Trasher311987, 15.05.2021 12:03
    Та в сборной обязан быть, 4 месяца человек стабильно играет и выполняет кучу черновой работы, один из ключевых игроков клуба и сборной.
    Нахер нужен он в сборной или ты забыл как он похоронил сборную в матче со сборной северной ирландии не попав в пусты е ворота с 5 метров? Вечно деревянный полировщик лавочки для запасных.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 15.05.2021 12:06
    0
    Лавочка лавочка ой о чем это я?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности