Коваленко – вне заявки Аталанты на матч с Дженоа

Сегодня, 15 мая «Аталанта» в 37-м туре Серии А на выезде сыграет с «Дженоа». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко не вошел в заявку своей команды на матч. Причиной стала мышечная травма, которую он получил вчера, 14 мая во время тренировки.

Сегодня Коваленко пройдет углубленное медобследование, после которого станут известны примерные сроки восстановления игрока.

Коваленко перешел в «Аталанту» из «Шахтера» в январе и с тех пор сыграл за клуб лишь 4 минуты.