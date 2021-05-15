Сын президента Александрии: Может, стану абсолютным чемпионом мира по боксу

Вопрос о том, готов ли президент «Александрии» Сергей Кузьменко передать дела своему 22-летнему сыну Ивану, пока остается открытым. Во всяком случае Иван Кузьменко заверил, что такое предложение не получал.
– Вся администрация отправлена в отставку - это правда.
– Подтвердите или опровергните информацию о том, что вы станете самым молодым президентом в украинском футболе.
– Не могу комментировать без подтверждения официальных источников. В футбольном клубе есть директор и президент. Меня лично ни первый, ни второй не назначал. Как будет завтра или послезавтра - я не знаю.
– Вы такую перспективу рассматриваете?
– Я человек амбициозный, рассматриваю все возможности, даже - стать абсолютным чемпионом мира по боксу.
– Кто будет новым тренером «Александрии»?
– Это лучше спросить у руководства. Я знаю, что кандидатура утверждена, кто именно - мне неизвестно, - сказал Кузьменко.
Напомним, ранее клуб объявил об отставке Владимира Шарана с поста главного тренера.
Источник — Футбол 1/2/3
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