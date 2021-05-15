Сын президента Александрии: Может, стану абсолютным чемпионом мира по боксу

22-летний Иван Кузьменко готов стать самым молодым президентом в украинском футболе

  • 15.05.2021 11:55
  • 1753 просмотра
  • 6 комментариев
Сын президента Александрии: Может, стану абсолютным чемпионом мира по боксу
© Футбол 1/2/3. Иван Кузьменко

Вопрос о том, готов ли президент «Александрии» Сергей Кузьменко передать дела своему 22-летнему сыну Ивану, пока остается открытым. Во всяком случае Иван Кузьменко заверил, что такое предложение не получал.

– Вся администрация отправлена в отставку - это правда. 

– Подтвердите или опровергните информацию о том, что вы станете самым молодым президентом в украинском футболе.
– Не могу комментировать без подтверждения официальных источников. В футбольном клубе есть директор и президент. Меня лично ни первый, ни второй не назначал. Как будет завтра или послезавтра - я не знаю.

– Вы такую перспективу рассматриваете?
– Я человек амбициозный, рассматриваю все возможности, даже - стать абсолютным чемпионом мира по боксу.

– Кто будет новым тренером «Александрии»?
– Это лучше спросить у руководства. Я знаю, что кандидатура утверждена, кто именно - мне неизвестно, - сказал Кузьменко.

Напомним, ранее клуб объявил об отставке Владимира Шарана с поста главного тренера.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 15.05.2021 12:58
    0
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 15.05.2021 12:45
    +2
    хана клубу
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    Bobyk
    online
      Bobyk, 15.05.2021 12:32
    +1
    Шуфрич-джуніор: «мій пєздюк»
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 15.05.2021 12:29
    +1
    Шуфричу № 2 зарядили у голову на тренуванні
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 15.05.2021 12:21
    +2
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 15.05.2021 12:21
    +1
    С таким уродом - Пиз...ц клубу.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 15.05.2021 12:45
    +2
    хана клубу
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 15.05.2021 12:21
    +2
    Ссылка
    Bobyk
    online
      Bobyk, 15.05.2021 12:32
    +1
    Шуфрич-джуніор: «мій пєздюк»
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 15.05.2021 12:29
    +1
    Шуфричу № 2 зарядили у голову на тренуванні
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 15.05.2021 12:21
    +1
    С таким уродом - Пиз...ц клубу.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 15.05.2021 12:58
    0
    Ссылка
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