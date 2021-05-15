Сын президента Александрии: Может, стану абсолютным чемпионом мира по боксу

Вопрос о том, готов ли президент «Александрии» Сергей Кузьменко передать дела своему 22-летнему сыну Ивану, пока остается открытым. Во всяком случае Иван Кузьменко заверил, что такое предложение не получал.

– Вся администрация отправлена в отставку - это правда.

– Подтвердите или опровергните информацию о том, что вы станете самым молодым президентом в украинском футболе.

– Не могу комментировать без подтверждения официальных источников. В футбольном клубе есть директор и президент. Меня лично ни первый, ни второй не назначал. Как будет завтра или послезавтра - я не знаю.

– Вы такую перспективу рассматриваете?

– Я человек амбициозный, рассматриваю все возможности, даже - стать абсолютным чемпионом мира по боксу.

– Кто будет новым тренером «Александрии»?

– Это лучше спросить у руководства. Я знаю, что кандидатура утверждена, кто именно - мне неизвестно, - сказал Кузьменко.

Напомним, ранее клуб объявил об отставке Владимира Шарана с поста главного тренера.