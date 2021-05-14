Революционные перемены: президентом Александрии стал 22-летний парень

Сергей Кузьменко уступил свою должность сыну

  • 14.05.2021 14:29
  • 4763 просмотра
  • 10 комментариев
Революционные перемены: президентом Александрии стал 22-летний парень
© ФК Александрия

Сегодня, 14 мая, администрация «Александрии» и тренерский штаб первой команды были уволены. В клубе остались только директор Дмитрий Китаев и пресс-служба.

По данным источника, с недавних пор президент «горожан» Сергей Кузьменко стал почетным президентом, должность же руководителя клуба займет его сын - 22-летний Иван. Он же будет полностью формировать новую структуру «Александрии».

Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни. Равно, как и назначение нового главного тренера. Им, вероятнее всего, станет 44-летний Юрий Гура, до последнего времени работавший с «Александрией» (U-19).

Также стало известно о том, что «горожане» берут курс на омоложение состава. С некоторыми опытными исполнителями контракты не будут продлены.

Напомним, ранее клуб объявил об отставке Владимира Шарана с поста главного тренера.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.05.2021 15:47
    0
    Ну так теперь понятно почему Шаран ушёл - чтобы ним сопляк не командовал.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 14.05.2021 15:45
    0
    Омолодженя складу по украински означает - начинаем забивать хрен на команду.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 14.05.2021 15:22
    +3
    Шаран, с теми ресурсами, что у него были, выжал максимум из этой команды. Когда вышли в группу ЛЕ заняв 3 место в УПЛ, нужно было хотя бы половину из полученных средств вложить в усиление состава, тогда, возможно, и прогресс какой-то был.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.05.2021 15:21
    +1
    Ьак и пишите в заголовке - сын владельца... аминь...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 14.05.2021 15:06
    +4
    Павел СН, 14.05.2021 14:58
    пипец команде!!! будет одна из претендентов на вылет
    Шуфрич-молодший так з Закарпаттям грався... тут буде так само. Синки-мажори це ще ті управлінці!...
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 14.05.2021 14:59
    +3
    А команда була непогана.Амінь.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 14.05.2021 14:58
    +4
    пипец команде!!! будет одна из претендентов на вылет
    Ссылка
    gvs58
    online
      gvs58, 14.05.2021 14:48
    +5
    Прем'єр Ліга -1, команду втратили. Щось схоже вже було в Говерлі. Де Говерла, де??? Але, якщо бути справедливим, то саме Шаран зробив цю команду! Жаль, команда була непогана.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 14.05.2021 14:42
    +2
    Прівєт пєрвая ліга) Омолодження...)
    Ссылка
    prezidend
    online
      prezidend, 14.05.2021 14:32
    +4
    І ще Севідова в консультанти не забудьте запросити. Вопше буде бімба!
    Ссылка
    gvs58
    online
      gvs58, 14.05.2021 14:48
    +5
    Прем'єр Ліга -1, команду втратили. Щось схоже вже було в Говерлі. Де Говерла, де??? Але, якщо бути справедливим, то саме Шаран зробив цю команду! Жаль, команда була непогана.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 14.05.2021 15:06
    +4
    Павел СН, 14.05.2021 14:58
    пипец команде!!! будет одна из претендентов на вылет
    Шуфрич-молодший так з Закарпаттям грався... тут буде так само. Синки-мажори це ще ті управлінці!...
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 14.05.2021 14:58
    +4
    пипец команде!!! будет одна из претендентов на вылет
    Ссылка
    prezidend
    online
      prezidend, 14.05.2021 14:32
    +4
    І ще Севідова в консультанти не забудьте запросити. Вопше буде бімба!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 14.05.2021 15:22
    +3
    Шаран, с теми ресурсами, что у него были, выжал максимум из этой команды. Когда вышли в группу ЛЕ заняв 3 место в УПЛ, нужно было хотя бы половину из полученных средств вложить в усиление состава, тогда, возможно, и прогресс какой-то был.
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 14.05.2021 14:59
    +3
    А команда була непогана.Амінь.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 14.05.2021 14:42
    +2
    Прівєт пєрвая ліга) Омолодження...)
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.05.2021 15:21
    +1
    Ьак и пишите в заголовке - сын владельца... аминь...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.05.2021 15:47
    0
    Ну так теперь понятно почему Шаран ушёл - чтобы ним сопляк не командовал.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 14.05.2021 15:45
    0
    Омолодженя складу по украински означает - начинаем забивать хрен на команду.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности