Революционные перемены: президентом Александрии стал 22-летний парень

Сегодня, 14 мая, администрация «Александрии» и тренерский штаб первой команды были уволены. В клубе остались только директор Дмитрий Китаев и пресс-служба.

По данным источника, с недавних пор президент «горожан» Сергей Кузьменко стал почетным президентом, должность же руководителя клуба займет его сын - 22-летний Иван. Он же будет полностью формировать новую структуру «Александрии».

Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни. Равно, как и назначение нового главного тренера. Им, вероятнее всего, станет 44-летний Юрий Гура, до последнего времени работавший с «Александрией» (U-19).

Также стало известно о том, что «горожане» берут курс на омоложение состава. С некоторыми опытными исполнителями контракты не будут продлены.

Напомним, ранее клуб объявил об отставке Владимира Шарана с поста главного тренера.