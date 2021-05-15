ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера – автор гола десятилетия в РПЛ

Награда досталась Луису Адриано

  • 15.05.2021 11:30
  • 1978 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера – автор гола десятилетия в РПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Российская Премьер-лига (РПЛ) определила лучший гол чемпионата за последнее десятилетие. Награда досталась экс-игроку донецкого «Шахтера» Луису Адриано.

В 2017 году он в составе московского «Спартака» забил вот такой роскошный гол в ворота «Зенита»:

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 15.05.2021 12:11
    +2
    Ну так себе гол. Какой чемпионат такой и шедевр
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 15.05.2021 12:11
    +2
    Ну так себе гол. Какой чемпионат такой и шедевр
    Ссылка
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