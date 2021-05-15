ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера – автор гола десятилетия в РПЛ

Российская Премьер-лига (РПЛ) определила лучший гол чемпионата за последнее десятилетие. Награда досталась экс-игроку донецкого «Шахтера» Луису Адриано.
В 2017 году он в составе московского «Спартака» забил вот такой роскошный гол в ворота «Зенита»:
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