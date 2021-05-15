Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Гасперини может хорошенько встряхнуть»

Полузащитник итальянской «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как ему работается с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
«Гасперини - очень амбициозный, никого не боится, у него есть свое понимание футбола. Он всегда гнет свою линию. Если кто-то не добегает, он делает замечание при всех, потому что для всех правила одинаковы. Он считает, что мы команда и у нас не должно быть каких-то подводных течений, все должно быть открыто и откровенно.
Тренер очень умный в плане футбола, с ним можно об этом поговорит. Он очень интеллигентный, легко доносит информацию до футболистов. Если он видит, что кто-то дал слабину, он может хорошенько встряхнуть», - сказал Малиновский.
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Источник — Футбол 1/2/3
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