Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Я вырос за 2 года в Италии, но могу играть лучше»

Хавбек считает, что способен прогрессировать

  • 14.05.2021 17:52
  • 1000 просмотров
  • 2 комментария
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Я вырос за 2 года в Италии, но могу играть лучше»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский уверен, что нынешний удачный сезон - не потолок для него.

«Я хочу сказать, что у Гасперини многому научился. Я вырос за два года. Были разговоры, мол, чемпионат Бельгии намного слабее, а я сейчас сам понимаю, что действительно слабее значительно. Но я стараюсь прогрессировать и доказывать, что заслуживаю играть в чемпионате Италии. Это очень тяжелый чемпионат. Переход из Бельгии - это был шаг вперед, который сделал меня сильнее».

«Я считаю, что могу играть сильнее и приносить еще больше пользы».

«На трансферные слухи и стоимость не обращаю внимание. Что касается трансферных слухов, то это все информация из СМИ. Трансферы любят тишину. А когда все вокруг говорят, то ничего не происходит. Мне сказать нечего, ко мне не обращались. Сейчас нет времени читать прессу», - сказал Малиновский.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Руслан забил 7 голов и сделал 11 (по некоторым данным 10) ассистов.

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Источник — Денисов Time

(7 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.05.2021 18:18
    -1
    Русик красавец, свалил из ржавой ды...ки вовремя и сейчас уже на пороге игрока основы самого топ-клуба.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.05.2021 17:55
    +2
    Русик береги себя, и удачи вам в финале за кубок. Ждём гол, или как минимум ассист...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.05.2021 17:55
    +2
    Русик береги себя, и удачи вам в финале за кубок. Ждём гол, или как минимум ассист...
    Ссылка
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