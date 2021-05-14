Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Я вырос за 2 года в Италии, но могу играть лучше»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский уверен, что нынешний удачный сезон - не потолок для него.

«Я хочу сказать, что у Гасперини многому научился. Я вырос за два года. Были разговоры, мол, чемпионат Бельгии намного слабее, а я сейчас сам понимаю, что действительно слабее значительно. Но я стараюсь прогрессировать и доказывать, что заслуживаю играть в чемпионате Италии. Это очень тяжелый чемпионат. Переход из Бельгии - это был шаг вперед, который сделал меня сильнее».

«Я считаю, что могу играть сильнее и приносить еще больше пользы».

«На трансферные слухи и стоимость не обращаю внимание. Что касается трансферных слухов, то это все информация из СМИ. Трансферы любят тишину. А когда все вокруг говорят, то ничего не происходит. Мне сказать нечего, ко мне не обращались. Сейчас нет времени читать прессу», - сказал Малиновский.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Руслан забил 7 голов и сделал 11 (по некоторым данным 10) ассистов.