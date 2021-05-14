Матч Свитолина – Свёнтек перенесен на субботу. Известно время начала игры

Сегодня Элина Свитолина в четвертьфинале престижного грунтового турнира WTA в Риме должна была встретиться полькой Игой Свёнтек.
Однако из-за дождей в столице Италии матч был перенесен на субботу, 15 мая. Начало матча - в 12:00 по Киеву.
В случае победы Свитолиной украинке придется играть полуфинальный матч в этот же день четвертым запуском на центральном корте после встречи Райлли Опелка – Рафаэль Надаль. Ориентировочное время начала матча – не ранее 16:00 по Киеву.
Также был перенесен на завтра матч мужского одиночного разряда Лоренцо Сонего – Андрей Рублев, а поединок между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом был прерван по ходу второго сета при счете 6:4, 1:2 в пользу греческого теннисиста.
☔ Due to rain, today's matches are postponed to tomorrow. More information to come. #IBI21 pic.twitter.com/oLVsVA9NDB— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 14, 2021
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.