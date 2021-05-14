Матч Свитолина – Свёнтек перенесен на субботу. Известно время начала игры

Сегодня Элина Свитолина в четвертьфинале престижного грунтового турнира WTA в Риме должна была встретиться полькой Игой Свёнтек.

Однако из-за дождей в столице Италии матч был перенесен на субботу, 15 мая. Начало матча - в 12:00 по Киеву.

В случае победы Свитолиной украинке придется играть полуфинальный матч в этот же день четвертым запуском на центральном корте после встречи Райлли Опелка – Рафаэль Надаль. Ориентировочное время начала матча – не ранее 16:00 по Киеву.

Также был перенесен на завтра матч мужского одиночного разряда Лоренцо Сонего – Андрей Рублев, а поединок между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом был прерван по ходу второго сета при счете 6:4, 1:2 в пользу греческого теннисиста.