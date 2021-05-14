Матч Свитолина – Свёнтек перенесен на субботу. Известно время начала игры

Поединок сегодня не состоится из-за дождя

  • 14.05.2021 22:52
  • 3637 просмотров
  • 11 комментариев
Матч Свитолина – Свёнтек перенесен на субботу. Известно время начала игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Элина Свитолина в четвертьфинале престижного грунтового турнира WTA в Риме должна была встретиться полькой Игой Свёнтек.

Однако из-за дождей в столице Италии матч был перенесен на субботу, 15 мая. Начало матча - в 12:00 по Киеву.

В случае победы Свитолиной украинке придется играть полуфинальный матч в этот же день четвертым запуском на центральном корте после встречи Райлли Опелка – Рафаэль Надаль. Ориентировочное время начала матча – не ранее 16:00 по Киеву.

Также был перенесен на завтра матч мужского одиночного разряда Лоренцо Сонего – Андрей Рублев, а поединок между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом был прерван по ходу второго сета при счете 6:4, 1:2 в пользу греческого теннисиста.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Василий Будник
    online
      Василий Будник, 14.05.2021 23:10
    0
    Перенос не в нашу пользу
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 14.05.2021 23:09
    0
    Погода зіграла проти Світоліної.Ранком Еліна завжди грає гірше ніж в вечірній сесії.
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 14.05.2021 23:08
    0
    KirTheKing, 14.05.2021 22:57
    але Гараж !!! завтра игра Элины в 11.00, а не в 12.00 !!!!!!!!!
    да, в 12.00, все правильно..
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 14.05.2021 22:57
    -4
    але Гараж !!! завтра игра Элины в 11.00, а не в 12.00 !!!!!!!!!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 14.05.2021 22:51
    0
    никовіліст, 14.05.2021 22:42
    адміни - чому нема важливої новини про Барті?
    А что за инфа?
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 14.05.2021 22:42
    -1
    адміни - чому нема важливої новини про Барті?
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 14.05.2021 22:37
    -2
    Элина завтра играет со Святек в 11.00.. потом, второй матч в 1/2 не ранее 15.00..
    Ссылка
    Spectra
    online
      Spectra, 14.05.2021 22:33
    -1
    Завтра 12:00 сыграет на другом корте.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.05.2021 22:21
    0
    Vladdal, 14.05.2021 22:05
    Плохо, но что делать?.. Я думал, что под крышей сыграют, но....
    ... але її не знайшлося)
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.05.2021 22:15
    0
    организаторы должны были заранее предусмотреть такую ситуацию,и иметь закрытый корт.А так спортсмены очутились в неравных условиях и результат будет,мягко говоря, нечестным
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 14.05.2021 22:05
    0
    Плохо, но что делать?.. Я думал, что под крышей сыграют, но....
    Ссылка
    Василий Будник
    online
      Василий Будник, 14.05.2021 23:10
    0
    Перенос не в нашу пользу
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 14.05.2021 23:09
    0
    Погода зіграла проти Світоліної.Ранком Еліна завжди грає гірше ніж в вечірній сесії.
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 14.05.2021 23:08
    0
    KirTheKing, 14.05.2021 22:57
    але Гараж !!! завтра игра Элины в 11.00, а не в 12.00 !!!!!!!!!
    да, в 12.00, все правильно..
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 14.05.2021 22:51
    0
    никовіліст, 14.05.2021 22:42
    адміни - чому нема важливої новини про Барті?
    А что за инфа?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.05.2021 22:21
    0
    Vladdal, 14.05.2021 22:05
    Плохо, но что делать?.. Я думал, что под крышей сыграют, но....
    ... але її не знайшлося)
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.05.2021 22:15
    0
    организаторы должны были заранее предусмотреть такую ситуацию,и иметь закрытый корт.А так спортсмены очутились в неравных условиях и результат будет,мягко говоря, нечестным
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 14.05.2021 22:05
    0
    Плохо, но что делать?.. Я думал, что под крышей сыграют, но....
    Ссылка
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