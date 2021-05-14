Андрей ПАВЕЛКО: «Настоящий финал, настоящая игра с дополнительным временем»

Президент УАФ и член исполкома УЕФА Андрей Павелко прокомментировал победу киевского «Динамо» над луганской «Зарей» (1:0) в финальном матче Кубка Украины.
«Вся страна видела отличный подарок для болельщиков «файного міста» Тернополя. Настоящий финал, настоящая игра с дополнительным временем. Все супер!» - сказал Павелко.
Напомним, после этого триумфа «Динамо» догнало «Шахтер» по количеству Кубков Украины.
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Источник — Футбол 1/2/3
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