Андрей ПАВЕЛКО: «Настоящий финал, настоящая игра с дополнительным временем»

Президент УАФ и член исполкома УЕФА Андрей Павелко прокомментировал победу киевского «Динамо» над луганской «Зарей» (1:0) в финальном матче Кубка Украины.

«Вся страна видела отличный подарок для болельщиков «файного міста» Тернополя. Настоящий финал, настоящая игра с дополнительным временем. Все супер!» - сказал Павелко.

Напомним, после этого триумфа «Динамо» догнало «Шахтер» по количеству Кубков Украины.