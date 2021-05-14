Андрей ПАВЕЛКО: «Настоящий финал, настоящая игра с дополнительным временем»

Президент УАФ остался доволен финальным матчем Кубка Украины

  • 14.05.2021 12:59
  • 873 просмотра
  • 2 комментария
Андрей ПАВЕЛКО: «Настоящий финал, настоящая игра с дополнительным временем»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ и член исполкома УЕФА Андрей Павелко прокомментировал победу киевского «Динамо» над луганской «Зарей» (1:0) в финальном матче Кубка Украины.

«Вся страна видела отличный подарок для болельщиков «файного міста» Тернополя. Настоящий финал, настоящая игра с дополнительным временем. Все супер!» - сказал Павелко.

Напомним, после этого триумфа «Динамо» догнало «Шахтер» по количеству Кубков Украины.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.05.2021 14:15
    0
    Да, павелка тысячу раз пожалел, что финал отдали Тернополю, ведь миллионы наших граждан, да и не только наших,узнали название стадиона,и многие поинтересовались, а кто такой был этот Роман Шухевич? А это как серпом по я,,,,м некоторым ватникам и нашим недоброжелателям. Ну,и само собой, как же не хотелось павелку и его компашке, чтобы Динамо выиграло...А пришлось через силу улыбаться, могу только представить, что у него в голове в это время происходило...Братаны Суркиси балдели по-полной ...сто процентово.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 14.05.2021 13:07
    0
    Стадион ,поле не годится для финала
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.05.2021 14:15
    0
    Да, павелка тысячу раз пожалел, что финал отдали Тернополю, ведь миллионы наших граждан, да и не только наших,узнали название стадиона,и многие поинтересовались, а кто такой был этот Роман Шухевич? А это как серпом по я,,,,м некоторым ватникам и нашим недоброжелателям. Ну,и само собой, как же не хотелось павелку и его компашке, чтобы Динамо выиграло...А пришлось через силу улыбаться, могу только представить, что у него в голове в это время происходило...Братаны Суркиси балдели по-полной ...сто процентово.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 14.05.2021 13:07
    0
    Стадион ,поле не годится для финала
    Ссылка
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