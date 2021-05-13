Динамо догнало Шахтер по количеству Кубков Украины

«Динамо» в финале Кубка Украины 2020/21 обыграло «Зарю» со счетом 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова в дополнительное время.
Для киевского клуба это 13-й Кубок Украины. Команда догнала рекордсмена «Шахтер», у которого также 13 трофеев.
Два Кубка Украины есть в активе у «Черноморца», по одному - у «Таврии» и «Ворсклы».
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Источник — Sport.ua
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Даже в этом шлахтер уже не первый
Собака должна знать свое место (вечно второе)
похвастаться
ведь это его заслуга
Крім цього підопічні Луческу стали чемпіонами УПЛ, випередивши "гірників" на 11 очок. Солідний сезон.
Крім цього підопічні Луческу стали чемпіонами УПЛ, випередивши "гірників" на 11 очок. Солідний сезон.
похвастаться
ведь это его заслуга
Даже в этом шлахтер уже не первый
Собака должна знать свое место (вечно второе)
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