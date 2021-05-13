Динамо догнало Шахтер по количеству Кубков Украины

Гранды украинского футбола выиграли по 13 Кубков Украины

  • 13.05.2021 21:35
  • 2253 просмотра
  • 13 комментариев
Динамо догнало Шахтер по количеству Кубков Украины
© sport.ua

«Динамо» в финале Кубка Украины 2020/21 обыграло «Зарю» со счетом 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова в дополнительное время.

Для киевского клуба это 13-й Кубок Украины. Команда догнала рекордсмена «Шахтер», у которого также 13 трофеев.

Два Кубка Украины есть в активе у «Черноморца», по одному - у «Таврии» и «Ворсклы».

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    funcat
    online
      funcat, 13.05.2021 22:45
    +2
    Кубокового середняка догнали по кубкам
    Даже в этом шлахтер уже не первый
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 13.05.2021 22:29
    +1
    Ха-ха, кроты теперь ни по одному трофею даже за время независимости не обгоняют Динамо.
    Собака должна знать свое место (вечно второе)
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 13.05.2021 22:10
    +1
    для бомжей специально--и для спорт уа---66-40---на данный момент
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 21:58
    +3
    Болелы ржавой помойки про судей начали говорить Да если бы не судьи вам и 2 места не видать. 3 очка подаренные технарем. Плюс купленное удаление у Зари. Недоклуб
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.05.2021 21:57
    +3
    Надеюсь разрешат Жерсону свозить КУ в Люксембург
    похвастаться
    ведь это его заслуга
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    avk2307
    online
      avk2307, 13.05.2021 21:55
    -1
    Надо с 21 веком разобраться. Это все таки не по настоящему, если у шахты нет титулов. Надо найти период и отметить
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    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 13.05.2021 21:54
    +2
    Alexander Киев, 13.05.2021 21:48
    Хоть в чем то догнало.. хотя глядя на эту убогую игру ДНА, понимаешь, что это фиаско. Бей-беги, вот и вся стратегия и тактика на матч. Хорошо что в Украине это работает, а в Европе что? Опять позор, позорят всю страну и Киев.. это убожество под название Дырка Суркиса. Глорики, знатно очелло деду вылизывают, а ещё год назад проклинали тут
    ты ордло позоришь, подписав себя Александром из Киева, не выдавай себя за киевлянина, беженец ордловский
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 21:51
    +4
    Alexander Киев, 13.05.2021 21:48
    Хоть в чем то догнало.. хотя глядя на эту убогую игру ДНА, понимаешь, что это фиаско. Бей-беги, вот и вся стратегия и тактика на матч. Хорошо что в Украине это работает, а в Европе что? Опять позор, позорят всю страну и Киев.. это убожество под название Дырка Суркиса. Глорики, знатно очелло деду вылизывают, а ещё год назад проклинали тут
    Ахаа. Долб...еб, по каким трофеям Копанка на уровне Динамо? Не смеши тут никого. Судьи тянут ржавое корыто. Смотреть поди самим стыдно
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 13.05.2021 21:49
    +5
    Для "біло-синіх" це третій трофей в цьому сезоні. На старті "Динамо" завоювало Суперкубок України, обігравши "Шахтар" - 3:1.
    Крім цього підопічні Луческу стали чемпіонами УПЛ, випередивши "гірників" на 11 очок. Солідний сезон.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 13.05.2021 21:48
    -9
    Хоть в чем то догнало.. хотя глядя на эту убогую игру ДНА, понимаешь, что это фиаско. Бей-беги, вот и вся стратегия и тактика на матч. Хорошо что в Украине это работает, а в Европе что? Опять позор, позорят всю страну и Киев.. это убожество под название Дырка Суркиса. Глорики, знатно очелло деду вылизывают, а ещё год назад проклинали тут
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 13.05.2021 21:38
    +6
    Вітаю Динамо з Кубком України!
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 13.05.2021 21:37
    +9
    Браво Луческу з першого сезону требл це потужно
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 13.05.2021 21:36
    +6
    Динамо - Шахтёр 3:0 по трофеям
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 13.05.2021 21:37
    +9
    Браво Луческу з першого сезону требл це потужно
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 13.05.2021 21:38
    +6
    Вітаю Динамо з Кубком України!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 13.05.2021 21:36
    +6
    Динамо - Шахтёр 3:0 по трофеям
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 13.05.2021 21:49
    +5
    Для "біло-синіх" це третій трофей в цьому сезоні. На старті "Динамо" завоювало Суперкубок України, обігравши "Шахтар" - 3:1.
    Крім цього підопічні Луческу стали чемпіонами УПЛ, випередивши "гірників" на 11 очок. Солідний сезон.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 21:51
    +4
    Alexander Киев, 13.05.2021 21:48
    Хоть в чем то догнало.. хотя глядя на эту убогую игру ДНА, понимаешь, что это фиаско. Бей-беги, вот и вся стратегия и тактика на матч. Хорошо что в Украине это работает, а в Европе что? Опять позор, позорят всю страну и Киев.. это убожество под название Дырка Суркиса. Глорики, знатно очелло деду вылизывают, а ещё год назад проклинали тут
    Ахаа. Долб...еб, по каким трофеям Копанка на уровне Динамо? Не смеши тут никого. Судьи тянут ржавое корыто. Смотреть поди самим стыдно
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 21:58
    +3
    Болелы ржавой помойки про судей начали говорить Да если бы не судьи вам и 2 места не видать. 3 очка подаренные технарем. Плюс купленное удаление у Зари. Недоклуб
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.05.2021 21:57
    +3
    Надеюсь разрешат Жерсону свозить КУ в Люксембург
    похвастаться
    ведь это его заслуга
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 13.05.2021 22:45
    +2
    Кубокового середняка догнали по кубкам
    Даже в этом шлахтер уже не первый
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 13.05.2021 21:54
    +2
    Alexander Киев, 13.05.2021 21:48
    Хоть в чем то догнало.. хотя глядя на эту убогую игру ДНА, понимаешь, что это фиаско. Бей-беги, вот и вся стратегия и тактика на матч. Хорошо что в Украине это работает, а в Европе что? Опять позор, позорят всю страну и Киев.. это убожество под название Дырка Суркиса. Глорики, знатно очелло деду вылизывают, а ещё год назад проклинали тут
    ты ордло позоришь, подписав себя Александром из Киева, не выдавай себя за киевлянина, беженец ордловский
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 13.05.2021 22:29
    +1
    Ха-ха, кроты теперь ни по одному трофею даже за время независимости не обгоняют Динамо.
    Собака должна знать свое место (вечно второе)
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 13.05.2021 22:10
    +1
    для бомжей специально--и для спорт уа---66-40---на данный момент
    Ссылка
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