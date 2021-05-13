Динамо догнало Шахтер по количеству Кубков Украины

«Динамо» в финале Кубка Украины 2020/21 обыграло «Зарю» со счетом 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова в дополнительное время.

Для киевского клуба это 13-й Кубок Украины. Команда догнала рекордсмена «Шахтер», у которого также 13 трофеев.

Два Кубка Украины есть в активе у «Черноморца», по одному - у «Таврии» и «Ворсклы».