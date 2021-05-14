Зинедин ЗИДАН: «Мы сыграли почти идеально»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выездную победу над «Гранадой» (4:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании.
«Мне понравилось все. Не только голы, но и то, как мы играли в защите. Мы сыграли почти идеально. При счете 2:1 мы не сбавили интенсивность, а сразу забили. Это показывает характер команды.
Мы продолжим в том же духе. До конца сезона еще два матча, и мы будем выкладываться в них», - сказал Зидан.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.