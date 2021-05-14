36-й тур
Реал Вальядолид
0 : 2
Вильярреал
13.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Модрич и Бензема решают. Реал победил Гранаду и приблизился к Атлетико

«Реал» опережает «Барселону», но отстает от «Атлетико» на 2 очка

  • 14.05.2021 01:00
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Модрич и Бензема решают. Реал победил Гранаду и приблизился к Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях победил «Гранаду» (4:1).

У «галактикос» отличились Лука Модрич, Родриго, Альваро Одриосола и Карим Бензема. «Реал» набрал 78 очков и теперь на 2-м месте, опережая «Барселону», но отставая от «Атлетико» на 2 очка.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (80), «Реал» (78), «Барселона» (76), «Севилья» (74), «Реал Сосьедад» (56), «Бетис», «Вильярреал» (по 55).

Лига 1. 36-й тур

«Гранада»  «Реал»  1:4

Голы: Хорхе Молина, 71 – Модрич, 17, Родриго, 45+1, Одриосола, 75, Бензема, 76.

«Гранада»: Силва, Фулькье, Кини, Дуарте, Х.Санчес (Перес, 81), Гоналон, Вико (Суарес, 54), Брайс (Марин, 67), Хорхе Молина, Мачис (Соро, 54), Пуэртас (Кина, 67).

«Реал»: Куртуа, Начо, Гутьеррес, Эдер Милитау, Модрич, Каземиру, Вальверде (Иско, 62), Бензема (Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 62), Родриго (Асенсио, 62), Парк (Одриосола, 46).

Предупреждения: Эдер Милитау, 38. Хорхе Молина, 41. Модрич, 49. Брайс, 53. Начо, 63. Кина, 72.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

13 мая. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

«Эйбар»  «Бетис»  1:1

Голы: Серхио Энрич, 83 – Гуардадо, 4.

«Вальядолид»  «Вильярреал»  0:2

Голы: Х.Морено, 68, Капуэ, 90+1.

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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