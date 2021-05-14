Модрич и Бензема решают. Реал победил Гранаду и приблизился к Атлетико

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях победил «Гранаду» (4:1).
У «галактикос» отличились Лука Модрич, Родриго, Альваро Одриосола и Карим Бензема. «Реал» набрал 78 очков и теперь на 2-м месте, опережая «Барселону», но отставая от «Атлетико» на 2 очка.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (80), «Реал» (78), «Барселона» (76), «Севилья» (74), «Реал Сосьедад» (56), «Бетис», «Вильярреал» (по 55).
Лига 1. 36-й тур
«Гранада» – «Реал» – 1:4
Голы: Хорхе Молина, 71 – Модрич, 17, Родриго, 45+1, Одриосола, 75, Бензема, 76.
«Гранада»: Силва, Фулькье, Кини, Дуарте, Х.Санчес (Перес, 81), Гоналон, Вико (Суарес, 54), Брайс (Марин, 67), Хорхе Молина, Мачис (Соро, 54), Пуэртас (Кина, 67).
«Реал»: Куртуа, Начо, Гутьеррес, Эдер Милитау, Модрич, Каземиру, Вальверде (Иско, 62), Бензема (Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 62), Родриго (Асенсио, 62), Парк (Одриосола, 46).
Предупреждения: Эдер Милитау, 38. Хорхе Молина, 41. Модрич, 49. Брайс, 53. Начо, 63. Кина, 72.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
13 мая. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
«Эйбар» – «Бетис» – 1:1
Голы: Серхио Энрич, 83 – Гуардадо, 4.
«Вальядолид» – «Вильярреал» – 0:2
Голы: Х.Морено, 68, Капуэ, 90+1.
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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