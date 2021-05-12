36-й тур
Гранада
0 : 0
Реал Мадрид
13.05.2021 23:00   ТВ-трансляция: 

Гранада - Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

У «сливочных» есть проблемы, но нет права на невыигрыш

  • 12.05.2021 19:42
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Гранада - Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 мая, в Гранаде на поле стадиона «Нуэво Лос Карменес» состоится матч 36 тура чемпионата Испании, в котором «Гранада» примет «Реал».

«Гранада»

Команда Диего Мартинеса в турнирной таблице Примеры занимает 10 место. В 35 матчах она набрала 45 очков. В активе у андалусцев 13 побед и 6 ничьих, в пассиве – 16 поражений. В трех из четырех последних матчей «Гранада» проиграла. 25 апреля на выезде она уступила 1:2 «Севилье», затем 29 апреля на выезде одолела «Барселону» (2:1), после чего проиграла поочередно «Кадису» (0:1 дома, 2 мая) и «Бетису» (1:2 на выезде, 10 мая).

В таблице текущего сезона по достижениям на своем поле «Гранада» значится на 8 позиции. Проведя дома 17 матчей, она одержала в них 9 побед, 3 раза сыграла вничью и пять проиграла. Итого у «насридов» 30 домашних очков из общих 45-ти.

Если верить неофициальным данным, в настоящий момент клубный лазарет у «Гранады» изрядно заполнен. В нем находятся сразу пять исполнителей – Вальехо, Кенеди, Лосано, Милья и Нева.

«Реал»

Подопечные Зинедина Зидана в таблице испанского чемпионата располагаются на третьей позиции. В активе у них 75 очков после 35 проведенных встреч. В 22 матчах «галактикос» победили, в девяти довольствовались ничьими, а в четырех проиграли. В настоящий момент у «Реала» имеется 15-матчевая серия игр без поражений (10 побед, 5 ничьих). В последний раз мадридцы были биты в Примере 30 января на своем поле «Леванте» (1:2).

В таблице чемпионата Испании по результатам на выезде «Реал» занимает второе место с 36 очками после 17 встреч. Вне Мадрида «Реал» добился 10 побед при 6 ничьих. Проиграл он на выезде только один раз («Валенсия» - 1:4, 8 ноября 2020 года).

Как и у «Гранады», у «галактикос» травмированных в избытке. В матче точно не сыграют Варан, Карвахаль, Лукас, Менди и Рамос. Под вопросом появление на поле Одриосолы.

История встреч

Команды провели между собой 15 официальных поединков в рамках испанского чемпионата. На счету у «Реала» 14 побед, «Гранада» выиграла в одном матче.

Встреча соперников в первом круге текущей кампании, которая состоялась в Мадриде 23 декабря 2020 года, завершилась победой хозяев – 2:0.

Ориентировочные составы:

«Гранада»: Руи Силва, Диас, Перес, Х. Санчес, Фулькье, Феде, Гоналон, Этеки, Суарес, Молина, Мачис.

«Реал»: Куртуа, Гутьеррес, Начо, Милитао, Вальверде, Кроос, Каземиро, Модрич, Азар, Асенсио, Бензема.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

13 мая, четверг

«Гранада» - «Реал»
Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес». Начало – в 23:00
Прямая ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 1:2

 

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Источник — Sport.ua

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