Артем ФРАНКОВ: «На месте боссов Боруссии Д я бы повесился или застрелился»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу дортмундской «Боруссии» под руководством Эдина Терзича над «Лейпцигом» (4:1) в финале Кубка Германии.

«На месте боссов «Боруссии» Дортмунд, не поверивших в Эдина Терзича и заключивших контракт с Марко Розе, я бы сейчас: 1) повесился; 2) застрелился; 3) принес бы извинения коллегам из Гладбаха и попросил забрать их тренера обратно. А-а, там уже Хюттер...

Полоумная, но такая симпатичная «Боруссия» Дортмунд, своими дерганьями спровоцировавшая водопад чисто германских уходов!», — написал Франков.