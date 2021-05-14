Артем ФРАНКОВ: «На месте боссов Боруссии Д я бы повесился или застрелился»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу дортмундской «Боруссии» под руководством Эдина Терзича над «Лейпцигом» (4:1) в финале Кубка Германии.
«На месте боссов «Боруссии» Дортмунд, не поверивших в Эдина Терзича и заключивших контракт с Марко Розе, я бы сейчас: 1) повесился; 2) застрелился; 3) принес бы извинения коллегам из Гладбаха и попросил забрать их тренера обратно. А-а, там уже Хюттер...
Полоумная, но такая симпатичная «Боруссия» Дортмунд, своими дерганьями спровоцировавшая водопад чисто германских уходов!», — написал Франков.
Источник — Telegram
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