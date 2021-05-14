Артем ФРАНКОВ: «На месте боссов Боруссии Д я бы повесился или застрелился»

Клубное руководство зря не поверило в главного тренера Эдина Терзича, уверен специалист

  • 14.05.2021 10:41
  • 2199 просмотров
  • 2 комментария
Артем ФРАНКОВ: «На месте боссов Боруссии Д я бы повесился или застрелился»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу дортмундской «Боруссии» под руководством Эдина Терзича над «Лейпцигом» (4:1) в финале Кубка Германии.

«На месте боссов «Боруссии» Дортмунд, не поверивших в Эдина Терзича и заключивших контракт с Марко Розе, я бы сейчас: 1) повесился; 2) застрелился; 3) принес бы извинения коллегам из Гладбаха и попросил забрать их тренера обратно. А-а, там уже Хюттер...

Полоумная, но такая симпатичная «Боруссия» Дортмунд, своими дерганьями спровоцировавшая водопад чисто германских уходов!», — написал Франков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 14.05.2021 11:10
    +1
    Краще зробив би це, будучи на своєму місці!
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 14.05.2021 11:02
    +1
    Когда ж ты уже на их месте окажешься...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 14.05.2021 11:10
    +1
    Краще зробив би це, будучи на своєму місці!
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 14.05.2021 11:02
    +1
    Когда ж ты уже на их месте окажешься...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности