Сергей КОВАЛЕЦ: «Луческу удалось достучаться до своих подопечных»

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Ковалец поделился впечатлениями о финальном матче Кубка Украины, в котором «Динамо» взяло верх над «Зарей» со счетом 1:0.

«Большинство экспертов фаворитами считало динамовцев, создалось впечатление, что «бело-синие» были осведомлены об этих котировках, и до перерыва этот груз ответственности сказывался негативно на их действиях, прежде всего, на командной скорости. И, хотя территориальное преимущество киевлян сомнений не вызывало, луганчане, взяв на вооружение так называемый «ромб» в средней зоне, довольно уверенно контролировали ход событий на поле тернопольского стадиона. Впрочем, до голевых моментов дело практически не доходило, однако у динамовца Буяльского и луганчанина Фаворова были возможности открыть счет. Подвела реализация.

В перерыве тренеру «Динамо» Мирче Луческу удалось достучаться до своих подопечных, они прибавили в агрессивности и должны винить только себя, что не использовали несколько выгодных ситуаций. Все же, благодаря проведенным заменам, луганчане отодвинули игру от своих владений, и в основное время ворота оказались на «замке».

А в овертайме сказалось преимущество киевлян в классе. Правда, при счете 1:0 в их пользу открывший счет Цыганков не реализовал пенальти и едва не вернул интригу. Все же сегодня «Динамо» было сильнее и заслужило положить золотые медали в Кубок», — считает Ковалец.