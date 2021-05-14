Владислав КУЛАЧ: «Переход в Динамо? Почему бы и нет?»

Форвард полтавской «Ворсклы» стал лучшим бомбардиром УПЛ 2020/21

  • 14.05.2021 03:42
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Владислав КУЛАЧ: «Переход в Динамо? Почему бы и нет?»
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

Форвард полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач, который стал лучшим бомбардиром УПЛ 2020/21, прокомментировал информацию о его возможном переходе в киевское «Динамо»:

«Слухи о переходе в «Динамо»? Я был немного шокирован. Начали звонить, писать. Я ничего об этом не знаю. Это же одна из работ журналистов. Стал лучшим бомбардиром, появляются какие-то слухи и догадки. Мне ничего об этом не известно, и я не могу ничего по этому поводу сказать. Как написали, так и забудут скоро.

В свое время я уже говорил, что это один из двух грандов украинского футбола. Почему бы и нет? Теоретически – да. Но повторюсь, не знаю ничего о написанном в прессе обо мне и «Динамо».

На данный момент хочу отдохнуть немного с семьей. А там посмотрим. У меня заканчивается контракт с «Ворсклой». Договорились, что сядем и обсудим все.

Одно из главных условий – комфорт моей семьи. Когда приглашает, например, команда элитного турецкого дивизиона, то думаешь недолго. Я принял решение за 5 минут и дал согласие. Это был хороший опыт, мне очень понравилось в Турции.

В конце концов, можно говорить многое, но это все в теории. Когда у меня будет предложение на руках и четкий вариант, тогда можно размышлять. Надеюсь, в ближайшее время в отношении моего будущего появится конкретика».

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Источник — FanDay

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