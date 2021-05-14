КАРАВАЕВ: «Если я буду нужен команде слева, справа, в центре – без проблем»

Полузащитник «Динамо» Александр Караваев в студии телеканала «Футбол 1» поделился впечатлениями от победного матча финала Кубка Украины над луганской «Зарей» 1:0:

– Для вас было неожиданно выйти на поле уже на 10-й минуте?

– Конечно. Подобное невозможно предугадать, поскольку никогда не знаешь, что произойдет. Я видел, что Виталик лежит на газоне и был уверен, что он встанет, но увидел, что ему очень больно. Уже в раздевалке на видео посмотрел, что ему неприятно наступили на руку. Луческу нам всегда говорит, что все, кто не попал в стартовый состав, должны быть готовы к матчу, поскольку команда состоит не из 11 человек, а из более, чем 20. Так что каждый должен быть готов в любой момент выйти и помочь, ведь мы профессионалы. Так что я был готов. Не скажу, что сразу вошел в игру. Было тяжеловато физически, нужно было правильно сыграть и не паниковать. А когда уже вошел в ритм, почувствовал игру и стало легче.

– Насколько тяжело вам было перестроится на игру на левом фланге, ведь на протяжении сезона, в основном, играли на правом?

– Мы понимаем все требования Луческу, я вижу, что он хочет, чтобы я играл на разных позициях. Если я буду нужен команде слева, справа, в центре – это без проблем. Нужно выходить и играть на любой позиции, если это нужно команде.

– Какой для вас был самый тяжелый период в матче?

– Первые 10–15 минут после того, как вышел на поле. Нужно было почувствовать уверенность, первый пас отдать своему игроку, ничего не выдумывать, а действовать от простоты. Это и старался делать. А уже позже начал играть острее и более рискованно. Когда чувствуешь игру, ловишь кураж.

– Это одна из тех игр, которые длятся до первого забитого мяча?

– Да. Обе команды играли очень правильно и осторожно, моменты возникали и у одних ворот, и у других. В такой ситуации на первый план выходит психология и уверенность, это помогает.