Денис БОЙКО: «Выиграли все три трофея в сезоне благодаря новому тренеру»

Вратарь «Динамо» Денис Бойко в прямом эфире Youtube канала УАФ прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Украины над «Зарей» (1:0):

- Я считаю, вся команда сыграла очень хорошо и качественно. Мы досконально разобрали соперника, поэтому были готовы к игре, которую предложит нам «Заря». На мой взгляд, мы выполнили свою задачу на отлично.

- Учитывая, что вы играли в воротах и на предыдущих стадиях Кубка Украины, участие в финале не стало для вас неожиданным?

- Наверное, сейчас уже можно сказать, что Мирча Луческу еще перед матчем с «Колосом» подошел ко мне и сказал: «Кубок твой». То есть, все дальнейшие матчи в этом турнире, в том числе, и финал, буду играть я. Так что готовился к этому, понимал, что мне буде предоставлен этот шанс. Надеюсь, не подвёл.

- «Динамо» долгое время не удавалось реализовать свои моменты, не проскальзывала ли мысль о серии послематчевых пенальти?

- Я стараюсь не думать об этом, а концентрироваться на моменте, здесь и сейчас. Но честно вам скажу, после того как Витя Цыганков не забил пенальти, я вспомнил 2012-й год, когда в финале Лиги чемпионов была похожая ситуация: «Бавария» вела 1:0 и не забила пенальти, а в конце игры отличился «Челси» и затем одержал победу в серии послематчевых пенальти. Это у меня хорошо отложилось в памяти, я с небольшой нервозностью вспоминал этот момент. Но слава богу, всё хорошо закончилось, мы выиграли – это самое главное.

- Почему, на ваш взгляд, Цыганков не забил пенальти?

- Хочу сделать огромный комплимент вратарю «Зари», он очень хорошо сегодня сыграл, Никола Василь, действительно, молодец. Признаться, я не хотел, чтобы Витя бил именно в тот угол. Понимал, что соперники его тоже просматривают и разбирают. Сегодня был очень ответственный момент, и он решил развернуть удар, хотя в принципе, его угол другой. В любом случае, вратарь молодец, все прочитал. Повторюсь, слава богу что все хорошо закончилось, и мы выиграли. Все молодцы.

- Благодаря чему вам удалось выиграть все три трофея в сезоне?

- Благодаря новому тренеру. И вы, и болельщики, и телезрители, люди, которые разбираются в футболе и даже те, кто не разбирается, сами все видят и понимают. Очевидно, что заслуга главного тренера во всех этих победах огромна.