19-й тур
Астон Вилла
0 : 0
Эвертон
13.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Астон Вилла – Эвертон – 0:0. У Анчелотти не получается. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 19-го тура чемпионата Англии

  • 14.05.2021 01:57
  • 30 просмотров
  • 0 комментариев
Астон Вилла – Эвертон – 0:0. У Анчелотти не получается. Видеообзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 мая прошел перенесенный поединок 19-го тура чемпионата Англии. Смотрите видеообзор матча.

АПЛ. 19-й тур

«Астон Вилла» – «Эвертон» – 0:0

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш (Эль-Мохамади, 45), Конса, Баркли (Рэмси, 65), Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Грилиш, 72), Эль-Гази, Дэвис.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Ивоби, 74), Динь, Кин, Холгейт, Годфри, Сигурдссон (Андре Гомеш, 67), Аллан, Дукуре, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Траоре, 43. Сигурдссон, 55. Макгинн, 90.

Судья: Аткинсон (Англия).

13 мая. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности