Астон Вилла – Эвертон – 0:0. У Анчелотти не получается. Видеообзор матча

13 мая прошел перенесенный поединок 19-го тура чемпионата Англии. Смотрите видеообзор матча.
АПЛ. 19-й тур
«Астон Вилла» – «Эвертон» – 0:0
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш (Эль-Мохамади, 45), Конса, Баркли (Рэмси, 65), Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Грилиш, 72), Эль-Гази, Дэвис.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Ивоби, 74), Динь, Кин, Холгейт, Годфри, Сигурдссон (Андре Гомеш, 67), Аллан, Дукуре, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Предупреждения: Траоре, 43. Сигурдссон, 55. Макгинн, 90.
Судья: Аткинсон (Англия).
13 мая. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
Источник — Sport.ua
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