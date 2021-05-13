19-й тур
Астон Вилла
0 : 0
Эвертон
13.05.2021 20:00   ТВ-трансляция: 

Астон Вилла - Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Ирискам» необходимо реабилитироваться за домашнее поражение от «львов»

  • 13.05.2021 07:34
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Астон Вилла - Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 мая, в Бирмингеме на поле стадиона «Вилла Парк» состоится отложенный матч 19 тура чемпионата Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Эвертон».

«Астон Вилла»

Коллектив Дина Смит располагается в турнирной таблице английского чемпионата на 11 месте. В 34 сыгранных встречах он набрал 48 очков. В активе у «львов» 14 побед при 14 поражениях, 6 матчей завершились вничью.

В своем крайнем матче «Астон Вилла» дома проиграла 1:3 «Манчестер Юнайтед». Эта неудача прервала двухматчевую серию игр команды без неудач («Эвертон» - 2:1 на выезде, «Вест Бромвич» - 2:2 дома). Впрочем, эта серию, в свою очередь, пришла не смену двум поражениям («Ливерпуль» - 1:2 на выезде, «Манчестер Сити» - 1:2 дома).

В таблице АПЛ по достижениям на своем поле у «Астон Виллы» сейчас 12-й показатель. В 17-ти домашних играх она набрала 21 очко, добившись 6 побед, трижды сыграв вничью и потерпев 8 поражений.

Против «Эвертона» однозначно не сыграет Трезеге. Участие же в поединке Грилиша и Сансона под вопросом.

«Эвертон»

Команда Карло Анчелотти в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 9 позицию. У нее в активе 55 очков после 34 проведенных встреч, в которых она одержала 16 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. В пяти последних поединках «ириски» добились двух побед, обыграв на выезде «Арсенал» (1:0, 23 апреля) и «Вест Хэм» (1:0, 9 мая), дважды сыграли вничью («Брайтон» - 0:0, 12 апреля; «Тоттенхэм» - 2:2, 16 апреля) и потерпели одну неудачу («Астон Вилла» - 1:2 дома, 1 мая).

По успехам на выезде «Эвертон» нынче в английской Премьер-лиге четвертый. В 17 гостевых поединках он набрал 36 очков, добившись 11 побед при трех ничьих и трех поражениях. В трех крайних гостевых матчах ливерпульцы имеют одну ничью и две победы.

В предстоящем матче партнерам точно не сможет помочь Гбамен, под вопросом выход на поле Мины и Хамеса Родригеса.

История встреч

В английской Премьер-лиге соперники провели между собой 51 поединок. На счету у «Астон Виллы» 20 побед, включая 13-ть домашних. «Эвертон» выиграл в 13 встречах, четыре из которых были выездными. 18 матчей завершились вничью.

Во встрече второго круга текущего сезона АПЛ, которая состоялась в Ливерпуле 1 мая этого года, со счетом 2:1 победили бирмингемцы.

Ориентировочные составы:

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Таргетт, Накамба, Макгин, Траоре, Баркли, Эль-Гази, Дэвис.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Холгейт, Динь, Дэвис, Аллан, Андре Гомеш, Ивоби, Ришарлисон, Кальверт-Льюин.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.60 по линии Parimatch.

13 мая, четверг

«Астон Вилла» - «Эвертон»
Бирмингем. Стадион «Вилла Парк». Начало – в 20:00
Прямая ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 1:2

 

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Источник — Sport.ua

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