Рюмийи-Вальер
1 : 5
Монако
13.05.2021, FT

Фабрегас забивает. Монако вышел в финал Кубка Франции, где сыграет с ПСЖ

В полуфинале монегаски победили команду 4-го дивизиона «Рюмийи-Вальер»

  • 14.05.2021 00:31
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Фабрегас забивает. Монако вышел в финал Кубка Франции, где сыграет с ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/2 финала Кубка Франции «Монако» победил команду 4-го дивизиона «Рюмийи-Вальер» (5:1). Один из голов забил знаменитый Сеск Фабрегас.

В решающем матче турнира монегаски 19 мая на «Стад де Франс» будут играть против «ПСЖ», который днем ранее обыграл «Монпелье».

Кубок Франции. 1/2 финала

«Рюмийи-Вальер»  «Монако»  1:5

Голы: Пеже, 20 (1:0). Бозон, 27, автогол (1:1). Тшуамени, 32 (1:2). Бен Йеддер, 55 (1:3). Фабрегас, 78 (1:4). Головин, 82 (1:5).

«Монако»: Маецки, Сидибе, Балло-Туре, Дисаси, Матсима, Фабрегас (Флорентину, 79), Тшуамени (Фофана, 79), Матазо, Бен Йеддер (Агилар, 71), Фолланд (Головин, 72), Мартинш (Декарпентрие, 83).

Предупреждение: Сидибе, 53.

Судья: Бюке (Франция).

13 мая. Анси. Стадион «Парк де Спорт».

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Источник — Sport.ua

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