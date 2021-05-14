Фабрегас забивает. Монако вышел в финал Кубка Франции, где сыграет с ПСЖ

В 1/2 финала Кубка Франции «Монако» победил команду 4-го дивизиона «Рюмийи-Вальер» (5:1). Один из голов забил знаменитый Сеск Фабрегас.
В решающем матче турнира монегаски 19 мая на «Стад де Франс» будут играть против «ПСЖ», который днем ранее обыграл «Монпелье».
Кубок Франции. 1/2 финала
«Рюмийи-Вальер» – «Монако» – 1:5
Голы: Пеже, 20 (1:0). Бозон, 27, автогол (1:1). Тшуамени, 32 (1:2). Бен Йеддер, 55 (1:3). Фабрегас, 78 (1:4). Головин, 82 (1:5).
«Монако»: Маецки, Сидибе, Балло-Туре, Дисаси, Матсима, Фабрегас (Флорентину, 79), Тшуамени (Фофана, 79), Матазо, Бен Йеддер (Агилар, 71), Фолланд (Головин, 72), Мартинш (Декарпентрие, 83).
Предупреждение: Сидибе, 53.
Судья: Бюке (Франция).
13 мая. Анси. Стадион «Парк де Спорт».
Источник — Sport.ua
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