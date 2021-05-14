Рюмийи-Вальер
1 : 5
Монако
13.05.2021, FT

Рюмийи-Вальер — Монако — 1:5. Видео голов и обзор матча

Команда Нико Ковача не заметила соперника на пути в финал Кубка Франции

  • 14.05.2021 09:55
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Рюмийи-Вальер — Монако — 1:5. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке полуфинала Кубка Франции по футболу «Монако» разгромил клуб «Рюмийи-Вальер» со счетом 5:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Рюмийи-Вальер» — «Монако» — 1:5
Голы: Пеже, 20 — Бозон, 27, автогол, Чуаэми, 32, Бен-Йеддер, 55, Фабрегас, 78, Головин, 82

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Александр Головин (Монако).
78' ГОЛ ! Мяч забил Сеск Фабрегас (Монако).
55' ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
32' ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Монако).
27' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Артур Бозон (Рюмийи-Вальер).
20' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Пеже (Рюмийи-Вальер).
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Источник — Sport.ua

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