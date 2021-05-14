В поединке полуфинала Кубка Франции по футболу «Монако» разгромил клуб «Рюмийи-Вальер» со счетом 5:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Рюмийи-Вальер» — «Монако» — 1:5
Голы: Пеже, 20 — Бозон, 27, автогол, Чуаэми, 32, Бен-Йеддер, 55, Фабрегас, 78, Головин, 82
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Головин (Монако).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Сеск Фабрегас (Монако).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Монако).
|27'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Артур Бозон (Рюмийи-Вальер).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Пеже (Рюмийи-Вальер).
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Источник — Sport.ua
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