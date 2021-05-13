Дубль Мбаппе. ПСЖ обыграл Монпелье по пенальти и вышел в финал Кубка

В 1/2 финала Кубка Франции «ПСЖ» обыграл «Монпелье» и будет играть в решающем матче турнира.

У парижан дубль оформил Килиан Мбаппе, но хозяева поля дважды отыгрались. Победитель был определен в серии пенальти.

Другой финалист будет определен 13 мая в матче команд «Рюмийи-Вальер» (4-й дивизион) и «Монако».

Кубок Франции. 1/2 финала

«Монпелье» – «ПСЖ» – 2:2 (пен. – 5:6)

Голы: Лаборд, 45, Делор, 83 – Мбаппе, 10, 50.

«Монпелье»: Берто, Илтон, Конгре, Суке (Мавидиди, 46), Ферри (Ле Таллек, 68), Ристич, Саванье, Молле (Долли, 87), Самбия, Делор, Лаборд.

«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Неймар, 86), Маркиньюс, Диалло, Баккер, Гей (Данилу Перейра, 81), Сарабия (Ди Мария, 73), Рафинья (Дракслер, 72), Паредес, Икарди, Мбаппе (Кин, 82).

Предупреждения: Ферри, 52. Молле, 65. Баккер, 89. Саванье, 89. Неймар, 90.

Судья: Пиньяр.

12 мая. Монпелье. Стадион «Моссон».