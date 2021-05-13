Финальный матч Кубка Украины в Тернополе между «Динамо» и «Зарей» начался 13 мая в 19:00.
Перед игрой на территории перед стадионом произошла потасовка между фанатами и полицией.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Заря».
ВИДЕО. Как полиция жестко сдерживала фанатов перед финалом в Тернополе.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Но если соберёшь сто друзяков то можешь безнаказанно даже офис президента обоссать на камеры первых каналов улыбаясь
Но если соберёшь сто друзяков то можешь безнаказанно даже офис президента обоссать на камеры первых каналов улыбаясь
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.