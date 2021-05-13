Финальный матч Кубка Украины в Тернополе между «Динамо» и «Зарей» начался 13 мая в 19:00.

Перед игрой на территории перед стадионом произошла потасовка между фанатами и полицией.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Заря».

ВИДЕО. Потасовка между фанатами и полицией перед финалом в Тернополе.