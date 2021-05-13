Динамо – Заря. Луческу и Скрипник назвали стартовые составы на финал Кубка

Финальный матч в Тернополе начнется 13 мая в 19:00

  • 13.05.2021 18:06
  • 2493 просмотра
  • 11 комментариев
Динамо – Заря. Луческу и Скрипник назвали стартовые составы на финал Кубка
© Getty Images/Global Images Ukraine. Скрипник и Луческу

Мирча Луческу и Виктор Скрипник назвали стартовые составы на финал Кубка Украины.

Финальный матч в Тернополе между «Динамо» и «Зарей» начнется 13 мая в 19:00.

Стартовые составы на финал Кубка Украины.

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Цыганков, Буяльский, Беседин.

Запас: Бущан, Де Пена, Леднев, Гармаш, Караваев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Сирота.

«Заря»: Василь, Жуниньо, Иванисеня, Вернидуб, Фаворов, Кочергин, Назарина, Хомченовский, Кабаев, Юрченко, Громов.

Запас: Шевченко, Цвек, Руфати, Лунев, Шахаб, Гладкий, Абу Ханна, Сайядманеш, Цыганикс.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Заря».

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 13.05.2021 18:32
    0
    Tеllur, 13.05.2021 18:26
    Почти сборная Украины)) Против Луганск Роверс...
    А что у нас хорошая сборная?))
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.05.2021 18:32
    0
    viktor77, 13.05.2021 18:30
    Сборная Украины это днище
    Это вдруг с чего? С первого места вышли и днище. Ну как то слишком критично
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 13.05.2021 18:30
    0
    Tеllur, 13.05.2021 18:26
    Почти сборная Украины)) Против Луганск Роверс...
    Сборная Украины это днище
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.05.2021 18:30
    -1
    Tеllur, 13.05.2021 18:26
    Почти сборная Украины)) Против Луганск Роверс...
    Сборы начнутся может и Луганск Роверс подтянут.
    Бахрейн Шева глянет и может передумает...
    Буяльского же взял,может и Судакова с Бондаренко поменяет или К..., Хотя он наверное ему точно жизнь спас
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.05.2021 18:26
    -1
    avk2307, 13.05.2021 18:18
    Состав классный и самое главное, что те кто в запасе остался усилить тоже могут
    Почти сборная Украины)) Против Луганск Роверс...
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 13.05.2021 18:25
    +1
    Удачи Заре.
    2-3
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.05.2021 18:22
    +1
    А Мистеру рассказали кто такой Шухевич? Не перепутает с Шушкевичем?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.05.2021 18:18
    +1
    Состав классный и самое главное, что те кто в запасе остался усилить тоже могут
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 13.05.2021 18:18
    -1
    Ждём золотой хет-трик от лучшей команды Украины
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 13.05.2021 18:15
    +1
    Хороший склад в ДК, бажаю перемоги чемпіонам!!!
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 13.05.2021 18:15
    +2
    В ДК отличні боевой состав, с Родригеша банка)
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 13.05.2021 18:15
    +2
    В ДК отличні боевой состав, с Родригеша банка)
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 13.05.2021 18:25
    +1
    Удачи Заре.
    2-3
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.05.2021 18:22
    +1
    А Мистеру рассказали кто такой Шухевич? Не перепутает с Шушкевичем?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.05.2021 18:18
    +1
    Состав классный и самое главное, что те кто в запасе остался усилить тоже могут
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 13.05.2021 18:15
    +1
    Хороший склад в ДК, бажаю перемоги чемпіонам!!!
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 13.05.2021 18:32
    0
    Tеllur, 13.05.2021 18:26
    Почти сборная Украины)) Против Луганск Роверс...
    А что у нас хорошая сборная?))
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.05.2021 18:32
    0
    viktor77, 13.05.2021 18:30
    Сборная Украины это днище
    Это вдруг с чего? С первого места вышли и днище. Ну как то слишком критично
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 13.05.2021 18:30
    0
    Tеllur, 13.05.2021 18:26
    Почти сборная Украины)) Против Луганск Роверс...
    Сборная Украины это днище
    Ссылка
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