Динамо – Заря. Луческу и Скрипник назвали стартовые составы на финал Кубка

Мирча Луческу и Виктор Скрипник назвали стартовые составы на финал Кубка Украины.
Финальный матч в Тернополе между «Динамо» и «Зарей» начнется 13 мая в 19:00.
Стартовые составы на финал Кубка Украины.
«Динамо»: Бойко, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Цыганков, Буяльский, Беседин.
Запас: Бущан, Де Пена, Леднев, Гармаш, Караваев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Сирота.
«Заря»: Василь, Жуниньо, Иванисеня, Вернидуб, Фаворов, Кочергин, Назарина, Хомченовский, Кабаев, Юрченко, Громов.
Запас: Шевченко, Цвек, Руфати, Лунев, Шахаб, Гладкий, Абу Ханна, Сайядманеш, Цыганикс.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Заря».
Источник — Sport.ua
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Бахрейн Шева глянет и может передумает...
Буяльского же взял,может и Судакова с Бондаренко поменяет или К..., Хотя он наверное ему точно жизнь спас
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