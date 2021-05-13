Юрий ВЕРНИДУБ: «Чемпионство отпразднуем уже после Кубка»

Наставник «Шерифа» - о титуле чемпиона Молдовы

  • 13.05.2021 12:16
  • 2003 просмотра
  • 1 комментарий
Юрий ВЕРНИДУБ: «Чемпионство отпразднуем уже после Кубка»
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

Вчера «Шериф» под руководством Юрия Вернидуба досрочно завоевал титул чемпиона Молдовы. Украинский настсавник поделился впечатлениями от победы:

- Поздравляем с победой в чемпионате…
- Я только что тоже поздравил ребят. Они уже первый шаг сделали – стали чемпионами. Но впереди еще 4 игры и финал Кубка. Нельзя останавливаться, нужно шаг за шагом двигаться вперед. Потом дадим время отдохнуть. Сейчас нужно сконцентрироваться, тем более у нас плотный график – 15, 19, 22, 26, 30 числа. Я уверен в них - что они это понимают. Вижу по их глазам. Думаю, все будет хорошо.

- Праздновать будете?
- Нет. Мы отпразднуем, думаю, уже после Кубка. Тогда и посмотрим - есть, что праздновать или нет. Хорошие слова сказал Мирча Луческу, тренер «Динамо» Киев. Они стали чемпионами за три тура до конца. Он тогда сказал: «Чемпионство — это когда ты попадаешь в историю клуба, как футболист и тренер. Выигрываешь Кубок и Суперкубок - это уже история страны». Поэтому мне хотелось бы, чтобы игроки это понимали и повторили, и шли только вперед.

- У Вас первый титул в молдавском чемпионате. Как Вы расцениваете это, как к этому шли? Вы ведь пришли в середине сезона, когда основной задел был сделан…
- Скажу так: команда шла на первом месте, задел был 6 очков. Это тоже немало. Надо отдать должное предыдущему тренеру. Я никогда не забывал о своих коллегах, которые были до меня. Он честно выполнял свою работу. Такая наша жизнь тренерская - сегодня я, завтра кто-то другой. К этому надо относиться нормально, а я отношусь к этому именно так. Я уезжал из Белоруссии, оставив команду лидером, и она стала чемпионом. Поэтому, думаю это и заслуга тренера, который до меня тут был – Зорана Зекича. Его я тоже могу через вас поздравить.

- При Вас команда не проигрывает…
- У нас изменилась команда. Если брать по составу, думаю на 60-65% команда изменилась. Мы качественно провели селекцию. Я благодарен руководству клуба, президенту, генеральному директору, что мы отобрали хороших игроков, в чем они сильно помогли и участвовали. Думаю, игроки не жалеют, что их отобрали. Многих впереди ждут большие клубы. Тот же Кастаньеда, Густаво, Крис и другие - много хороших футболистов, поверьте мне, которые могут играть в чемпионатах посильнее, в той же Украине, например.

- Как относитесь к рекордам? Осталось 4 тура и можете превзойти по количеству голов «Зимбру»…
- Мы уже сделали рекорд, ведь до этого «Шериф» не забивал 100 мячей. Это уже рекорд. Знаю, что в Молдове «Зимбру» забил 112 мячей. Мы забили 104. Какой солдат не мечтает стать генералом? Я ребятам сказал, что если есть шанс, то им нужно воспользоваться. Как оно будет, посмотрим уже в конце чемпионата.

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Источник — ФК Шериф Тирасполь

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Комментарии
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 13.05.2021 12:23
    0
    Вдачі Вернидубу! Хороший тренер повинен працювати!
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 13.05.2021 12:23
    0
    Вдачі Вернидубу! Хороший тренер повинен працювати!
    Ссылка
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