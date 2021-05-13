Шериф под руководством Вернидуба досрочно стал чемпионом Молдовы

За 32 матча команда украинского специалиста забила рекордные 104 гола

  • 13.05.2021 09:39
  • 1263 просмотра
  • 5 комментариев
Шериф под руководством Вернидуба досрочно стал чемпионом Молдовы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

«Шериф» под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба досрочно стал чемпионом Молдовы.

За четыре тура до конца чемпионата «Шериф» оторвался от второго места на недосягаемые 13 очков.

Накануне «Шериф» разгромил «Милсами» со счетом 6:0 в рамках 32-го тура, побив рекорд по количеству забитых мячей за сезон – сейчас их 104.

Стоит отметить, что «Шериф» 19-й раз стал чемпионом Молдовы. Вернидуб возглавил клуб в декабре 2020 года.

Напомним, недавно «Шериф» вышел в финал Кубка Молдовы.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 13.05.2021 10:38
    0
    Молодец Вернидуб-это огромное достижение,не каждый так сможет
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.05.2021 10:22
    0
    Владимир Копяк, 13.05.2021 10:07
    Чемпионат Молдовы - замаскированное первенство помойки. Уровень команд, за исключением Шерифа, добротное первенство области, не более...
    Есть такое. И ряд побед с 5:0, 6:0, 7:0 и даже 10:0.)))
    Но Петрокубу одну таки проиграли 0:1 на выезде.
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.05.2021 10:19
    0
    Главное что 2 раза обыграл Сфынтул Георге! За Шахцёр Салигорск)
    Правда ещё и финал Кубка Молдовы против них же. 30 мая.
    Болеем за Вернидуба!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.05.2021 10:07
    +1
    Чемпионат Молдовы - замаскированное первенство помойки. Уровень команд, за исключением Шерифа, добротное первенство области, не более...
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 13.05.2021 09:55
    0
    какое достижение
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.05.2021 10:07
    +1
    Чемпионат Молдовы - замаскированное первенство помойки. Уровень команд, за исключением Шерифа, добротное первенство области, не более...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.05.2021 10:38
    0
    Молодец Вернидуб-это огромное достижение,не каждый так сможет
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.05.2021 10:22
    0
    Владимир Копяк, 13.05.2021 10:07
    Чемпионат Молдовы - замаскированное первенство помойки. Уровень команд, за исключением Шерифа, добротное первенство области, не более...
    Есть такое. И ряд побед с 5:0, 6:0, 7:0 и даже 10:0.)))
    Но Петрокубу одну таки проиграли 0:1 на выезде.
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 13.05.2021 10:19
    0
    Главное что 2 раза обыграл Сфынтул Георге! За Шахцёр Салигорск)
    Правда ещё и финал Кубка Молдовы против них же. 30 мая.
    Болеем за Вернидуба!
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 13.05.2021 09:55
    0
    какое достижение
    Ссылка
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