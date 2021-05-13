Шериф под руководством Вернидуба досрочно стал чемпионом Молдовы

«Шериф» под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба досрочно стал чемпионом Молдовы.

За четыре тура до конца чемпионата «Шериф» оторвался от второго места на недосягаемые 13 очков.

Накануне «Шериф» разгромил «Милсами» со счетом 6:0 в рамках 32-го тура, побив рекорд по количеству забитых мячей за сезон – сейчас их 104.

Стоит отметить, что «Шериф» 19-й раз стал чемпионом Молдовы. Вернидуб возглавил клуб в декабре 2020 года.

Напомним, недавно «Шериф» вышел в финал Кубка Молдовы.