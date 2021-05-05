Шериф под руководством Вернидуба вышел в финал Кубка Молдовы

Команда украинского тренера обыграла «Петрокуб» со счетом 3:1

  • 05.05.2021 09:24
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Шериф под руководством Вернидуба вышел в финал Кубка Молдовы
© ФК Шериф

Тираспольский «Шериф», которым руководит украинский тренер Юрий Вернидуб, пробился в финал Кубка Молдовы, в полуфинале турнира обыграв «Петрокуб» со счетом 3:1.

«Шериф» первым пропустил от Платики на 55-й минуте, но сумел найти в себе силы отыграться и забить три мяча усилиями Траоре, Кастаньеды и Коловоса.

В финале Кубка Молдовы «Шериф» сыграет с командой «Святой Георгий». Матч состоится 30 мая в Кишиневе на стадионе «Зимбру».

Кубок Молдовы. Полуфинал

«Шериф» — «Петрокуб» — 3:1
Голы: Траоре, 64, Кастаньеда, 81, Коловос, 90+2 — Платика, 55

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Источник — Sport.ua

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