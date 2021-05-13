Тренер Аталанты: «Сейчас все в наших руках»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Беневенто» в 36-м туре Серии А рассказал о задачах команды на концовку сезона:

«Сейчас все в наших руках. Нам нельзя расслабляться, потому что мы еще ничего не добились. У нас осталось два матча в чемпионате и финал Кубка Италии.

В Серии А ничего нельзя принимать как данность. Мы должны сосредоточиться на оставшихся играх. Мы боремся за топ-4 с «Миланом», «Наполи» и «Ювентусом», и кто-то будет лишним. Случиться может что угодно».

Сейчас «Аталанта» идет второй в турнирной таблице Серии А с 75 очками в активе.