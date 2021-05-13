ВИДЕО. Ибрагимович чуть не сбил камеру ударом нинздя

Во вторник «Милан» представил домашнюю форму на новый сезон. Во время презентации лидер «россонери» Златан Ибрагимович чуть не сбил камеру ударом нинздя:
Вчера «Милан» без Ибрагимовича в 36-м туре Серии А на выезде разгромил «Торино» 7:0.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.