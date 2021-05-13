ВИДЕО. Ибрагимович чуть не сбил камеру ударом нинздя

Лидер «Милана» побаловался на презентации новой формы

  • 13.05.2021 11:07
  • 1053 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ибрагимович чуть не сбил камеру ударом нинздя
© ФК Милан. Златан Ибрагимович

Во вторник «Милан» представил домашнюю форму на новый сезон. Во время презентации лидер «россонери» Златан Ибрагимович чуть не сбил камеру ударом нинздя:

Вчера «Милан» без Ибрагимовича в 36-м туре Серии А на выезде разгромил «Торино» 7:0.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.05.2021 11:57
    +1
    В порядке
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.05.2021 11:57
    +1
    В порядке
    Ссылка
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