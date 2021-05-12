36-й тур
Торино
0 : 7
Милан
12.05.2021, FT

Оторвались по-полной! Милан отгрузил 7 мячей в ворота Торино

Хет-трик у россонери оформил хорватский нападающий Анте Ребич

  • 12.05.2021 23:59
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Оторвались по-полной! Милан отгрузил 7 мячей в ворота Торино
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анте Ребич

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» победил «Торино» (7:0).

У победителей хет-трик сделал Анте Ребич. Также дубль в активе Тео Эрнандеса.

Россонери забили 7 голов в матче Серии А впервые с 1996 года. «Милан» набрал 75 очков и занимает третье место.

Лидеры Серии A: «Интер» (88), «Аталанта», «Милан» (по 75), «Наполи» (73), «Ювентус» (72), «Лацио» (67), «Рома» (58).

Серия А. 36-й тур

«Торино»  «Милан»  0:7

Голы: Эрнандес, 19, 62, Кессье, 26 (пен), Диас, 50, Ребич, 67, 72, 79.

«Торино»: Сиригу, Родригес (Ансальди, 56), Лянко, Буонджорно, Бремер, Синго, Базелли (Ринкон, 56), Линетти (Верди, 56), Мандрагора, Дзадза, Бонаццоли.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Калабрия, Томори, Эрнандез (Далот, 69), Хакан Чалханоглу (Леау, 70), Беннасер (Мейте, 46), Кессье, Диас (Крунич, 63), Ребич (Манджукич, 80), Самуэль Кастильехо.

Предупреждения: Беннасер, 41. Базелли, 44. Линетти, 48.

Судья: Джуа.

12 мая. Турин. Стадион Олимпико.

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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