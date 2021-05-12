Оторвались по-полной! Милан отгрузил 7 мячей в ворота Торино

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» победил «Торино» (7:0).
У победителей хет-трик сделал Анте Ребич. Также дубль в активе Тео Эрнандеса.
Россонери забили 7 голов в матче Серии А впервые с 1996 года. «Милан» набрал 75 очков и занимает третье место.
Лидеры Серии A: «Интер» (88), «Аталанта», «Милан» (по 75), «Наполи» (73), «Ювентус» (72), «Лацио» (67), «Рома» (58).
Серия А. 36-й тур
«Торино» – «Милан» – 0:7
Голы: Эрнандес, 19, 62, Кессье, 26 (пен), Диас, 50, Ребич, 67, 72, 79.
«Торино»: Сиригу, Родригес (Ансальди, 56), Лянко, Буонджорно, Бремер, Синго, Базелли (Ринкон, 56), Линетти (Верди, 56), Мандрагора, Дзадза, Бонаццоли.
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Калабрия, Томори, Эрнандез (Далот, 69), Хакан Чалханоглу (Леау, 70), Беннасер (Мейте, 46), Кессье, Диас (Крунич, 63), Ребич (Манджукич, 80), Самуэль Кастильехо.
Предупреждения: Беннасер, 41. Базелли, 44. Линетти, 48.
Судья: Джуа.
12 мая. Турин. Стадион Олимпико.
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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