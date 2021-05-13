В поединке 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» под руководством Стефано Пиоли на выезде уничтожил «Торино» со счетом 7:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Торино» — «Милан» — 0:7
Голы: Эрнандес, 19, 62, Кессье, 26, с пенальти, Диас, 50, Ребич, 67, 72, 79
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
|26'
|ГОЛ ! С пенальти забил Франк Кесси (Милан).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
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Источник — YouTube
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