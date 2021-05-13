В перенесенном матче 14-го тура Первой лиги Украины луцкая «Волынь» на своем поле обыграла «Прикарпатье» со счетом 2:0.
События матча
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Шарпар (Волынь).
|5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джордан Нкололо (Волынь).
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Источник — Sport.ua
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