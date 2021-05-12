Волынь – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 12 мая, состоится перенесенный матч 14-го тура Первой лиги Украины, в котором луцкая «Волынь» примет «Прикарпатье». Начало в 16:00.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу встречи.
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Источник — Sport.ua
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