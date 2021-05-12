6-й тур
ВПК-Агро
0 : 4
Верес
12.05.2021, FT

Первая лига. Верес идет к УПЛ, Волынь еще надеется на топ-3

Состоялся ряд перенесенных матчей в Первой лиге

  • 12.05.2021 19:10
  • 1382 просмотра
  • 2 комментария
Первая лига. Верес идет к УПЛ, Волынь еще надеется на топ-3
© nkveres.com

Сегодня в Первой лиге состоялся ряд перенесенных матчей.

Лидер «Верес» в поединке 6-го тура обыграл ВПК-Агро благодаря хет-трику Михаила Шестакова.

Команда Юрия Вирта набрала 58 очков и вскоре может официально подняться в УПЛ. «Черноморец» отстает на 6 пунктов при матче в запасе у «Вереса».

В матче 14-го тура «Волынь» обыграла «Прикарпатье» и набрала 40 очков. Имея игру в запасе, луцкая команда отстает от топ-3 на 7 пунктов.

Первая лига 6-й тур

ВПК-Агро - Верес 0:4
Голы: Шестаков, 2, 30 (с пен), 71, Пасич, 82

Первая лига. 14-й тур

Волынь - Прикарпатье 2:0
Голы: Нкололо, 5 (с пен), Шарпар, 21

Турнирная таблица

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 12.05.2021 19:36
    0
    Верес уверенно топает в УПЛ, молодцы, будет интересно
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.05.2021 19:28
    0
    Верес красавцы, наверно уже нашли покупателя на место?
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 12.05.2021 19:36
    0
    Верес уверенно топает в УПЛ, молодцы, будет интересно
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.05.2021 19:28
    0
    Верес красавцы, наверно уже нашли покупателя на место?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности