Первая лига. Верес идет к УПЛ, Волынь еще надеется на топ-3

Сегодня в Первой лиге состоялся ряд перенесенных матчей.
Лидер «Верес» в поединке 6-го тура обыграл ВПК-Агро благодаря хет-трику Михаила Шестакова.
Команда Юрия Вирта набрала 58 очков и вскоре может официально подняться в УПЛ. «Черноморец» отстает на 6 пунктов при матче в запасе у «Вереса».
В матче 14-го тура «Волынь» обыграла «Прикарпатье» и набрала 40 очков. Имея игру в запасе, луцкая команда отстает от топ-3 на 7 пунктов.
Первая лига 6-й тур
ВПК-Агро - Верес 0:4
Голы: Шестаков, 2, 30 (с пен), 71, Пасич, 82
Первая лига. 14-й тур
Волынь - Прикарпатье 2:0
Голы: Нкололо, 5 (с пен), Шарпар, 21
Источник — Sport.ua
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