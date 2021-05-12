Первая лига. Верес идет к УПЛ, Волынь еще надеется на топ-3

Сегодня в Первой лиге состоялся ряд перенесенных матчей.

Лидер «Верес» в поединке 6-го тура обыграл ВПК-Агро благодаря хет-трику Михаила Шестакова.

Команда Юрия Вирта набрала 58 очков и вскоре может официально подняться в УПЛ. «Черноморец» отстает на 6 пунктов при матче в запасе у «Вереса».

В матче 14-го тура «Волынь» обыграла «Прикарпатье» и набрала 40 очков. Имея игру в запасе, луцкая команда отстает от топ-3 на 7 пунктов.

Первая лига 6-й тур

ВПК-Агро - Верес 0:4

Голы: Шестаков, 2, 30 (с пен), 71, Пасич, 82

Первая лига. 14-й тур

Волынь - Прикарпатье 2:0

Голы: Нкололо, 5 (с пен), Шарпар, 21

Турнирная таблица