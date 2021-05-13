Борис ТАЩИ: «Захотелось что-то изменить в своей карьере»

Украинский форвард корейского «Пхохан Стилерс» Борис Тащи рассказал, почему он решил сменить клубную прописку.

«Это был трудный этап, немного не срослось. За полтора года, пока я был в команде, играл не так много. Думал, что у меня будет больше шансов. Но даже, когда поменялся тренер, ситуация не изменилась. Были микротравмы, ненужные моменты. Устал от этого, поэтому захотелось что-то изменить в своей карьере, и рассмотрел вариант продолжения карьеры в Южной Корее. В итоге мы с семьей приняли решение его принять и подписал контракт.

Они посещали игры Второй Бундеслиги и были мной заинтересованы. Было от них конкретное предложение. Их скауты приезжали в Германию. Из Германию в Южную Корею футболисты тоже приезжают часто. Так что здесь приемлемый немецкий рынок», - сказал Тащи.

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