Борис ТАЩИ: «Не хотелось снова ехать в Россию»

27-летний украинец назвал причину переезда в Южную Корею

  • 09.05.2021 10:49
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Борис ТАЩИ: «Не хотелось снова ехать в Россию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Тащи

Украинский форвард корейского «Пхохан Стилерс» Борис Тащи рассказал, как он оказался в азиатском клубе.

«Если честно, абсолютно не рассматривал варианты в Европе. В Чехии играл в аренде. В России тоже был, не хотелось никак туда ехать снова. Было действительно несколько вариантов в Европе, но «Санкт-Паули» не сильно на них соглашался, особенно не хотел отпускать в ряды конкурентов из Второй Бундеслиги. Из Испании тоже было предложение, но у меня уже был подписан предварительный договор с «Пхоханом», поэтому серьезно к европейским предложениям не мог относиться.

Еще перед тем, как я подписал контракт с «Санкт-Паули», два года назад меня уже приглашали в «Пхохан Стилерс». Но тогда я отказался, потому что мне было 25 лет и хотелось играть в Европе. Сейчас же, когда завершился контракт с немцами, этот клуб снова сделал мне предложение и в итоге я здесь, в Южной Корее», - сказал Тащи.

Напомним, Тащи выступал за московское «Динамо» с 2011 по 2014 годы.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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