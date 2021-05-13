Андрей ТКАЧУК: «Контракт с Минаем? Пока нет никакой ясности»

Полузащитник «Миная» Андрей Ткачук рассказал о ситуации со своим контрактом.
«Пока не могу ничего комментировать. Нет никакой ясности. У меня с «Минаем» еще один месяц контракта», - сказал Ткачук.
В минувшем сезоне УПЛ 33-летний Ткачук в составе «Миная» провел 23 матча.
По итогам сезона закарпатская команда заняла последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ и вылетела в Первую лигу.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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