Андрей ТКАЧУК: «Контракт с Минаем? Пока нет никакой ясности»

Полузащитник «Миная» Андрей Ткачук рассказал о ситуации со своим контрактом.

«Пока не могу ничего комментировать. Нет никакой ясности. У меня с «Минаем» еще один месяц контракта», - сказал Ткачук.

В минувшем сезоне УПЛ 33-летний Ткачук в составе «Миная» провел 23 матча.

По итогам сезона закарпатская команда заняла последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ и вылетела в Первую лигу.