В перенесенном поединке 6-го тура Первой лиги Украины «Верес» на выезде разбил «ВПК-Агро» со счетом 4:0. Михаил Шестаков отметился хет-триком.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«ВПК-Агро» — «Верес» — 0:4
Голы: Шестаков, 2, 30, 71, Пасич, 82
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Источник — ФК ВПК-Агро
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