ВПК-Агро — Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 12 мая, состоится перенесенный поединок 6-го тура Первой лиги Украины, в котором «ВПК-Агро» примет «Верес».
Матч пройдет в Днепре на стадионе «Метеор». Прямая трансляция поединка начнется в 16:00.
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Источник — YouTube
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