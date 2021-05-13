В четверг, 13 мая, состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором сыграют чемпион страны «Динамо» и третья команда чемпионата – «Заря».
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч финала Кубка Украины
Поединок пройдет в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича. Начало матча в 19:00.
В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Перший» и «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» - «Заря».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.