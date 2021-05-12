Свитолина в списке. Определились участницы 1/8 финала на турнире в Риме

В среду на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме состоялись матчи второго круга.



Украинка Элина Свитолина в непростом матче одолела американку Аманду Анисимову и вышла на экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу.



Завершили борьбу на данных соревнованиях вторая и третья ракетки мира Наоми Осака и Симона Халеп. Первая проиграла американке Джессике Пегуле, вторая травмировалась по ходу матча с немкой Анжелик Кербер.



Серена Уильямс впервые вышла на корт после Открытого чемпионата Австралии, но проиграла Наде Подороске из Аргентины.



Рим. Пары 1/8 финала



Верхняя часть сетки



Эшли Барти [1] – Вероника Кудерметова (Россия)

Кори Гауфф (США) – Арина Соболенко (Беларусь) [7]



Барбора Крейчикова (Чехия) – Ига Свёнтек (Польша) [15]

Гарбинье Мугуруса (Испания) [12] – Элина Свитолина [5]



Нижняя часть сетки



Каролина Плишкова (Чехия) [9] – Вера Звонарева (Россия)

Алена Остапенко (Латвия) – Анжелик Кербер (Германия)



Надя Подороска (Аргентина) – Петра Мартич (Хорватия)

Екатерина Александрова – Джессика Пегула (США)