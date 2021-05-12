Свитолина в списке. Определились участницы 1/8 финала на турнире в Риме

Верхняя часть сетки кардинально отличается от нижней

  • 12.05.2021 22:20
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Свитолина в списке. Определились участницы 1/8 финала на турнире в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

В среду на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме состоялись матчи второго круга.
 
Украинка Элина Свитолина в непростом матче одолела американку Аманду Анисимову и вышла на экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу.
 
Завершили борьбу на данных соревнованиях вторая и третья ракетки мира Наоми Осака и Симона Халеп. Первая проиграла американке Джессике Пегуле, вторая травмировалась по ходу матча с немкой Анжелик Кербер.
 
Серена Уильямс впервые вышла на корт после Открытого чемпионата Австралии, но проиграла Наде Подороске из Аргентины.
 
Рим. Пары 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Эшли Барти [1] – Вероника Кудерметова (Россия)
Кори Гауфф (США) – Арина Соболенко (Беларусь) [7]
 
Барбора Крейчикова (Чехия) – Ига Свёнтек (Польша) [15]
Гарбинье Мугуруса (Испания) [12] – Элина Свитолина [5]
 
Нижняя часть сетки
 
Каролина Плишкова (Чехия) [9] – Вера Звонарева (Россия)
Алена Остапенко (Латвия) – Анжелик Кербер (Германия)
 
Надя Подороска (Аргентина) – Петра Мартич (Хорватия)
Екатерина Александрова – Джессика Пегула (США)

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Источник — Sport.ua

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