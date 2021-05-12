Ла Лига. Севилья минимально обыграла Валенсию

Сегодня «Севилья» в матче 36-го тура испанской Ла Лиги дома одержала минимальную победу над «Валенсией» - 1:0. Единственный гол на счету Юссефа Эн-Несири.
«Севилья» - «Валенсия» - 1:0
Гол: Эн-Несири 66
«Севилья» благодаря этой победе набрала 74 очка. Команда Хулена Лопетеги остается четвертой в турнирной таблице Ла Лиги и сохраняет теоретические шансы на чемпионство. «Валенсия» осталась 14-й с 39 баллами.
Вчера «Барселона» потеряла очки в матче с «Леванте».
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Источник — Sport.ua
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