В поединке 36-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома обыграла «Валенсию» со счетом 1:0, продолжив погоню за лидерами Ла Лиги.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Севилья» — «Валенсия» — 1:0
Гол: Эн-Несири, 66
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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Источник — Sport.ua
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