Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проведет второй матч на турнире WTA 1000 в Риме.



Украинка, посеянная под пятым номером, сыграет в третьем круге против испанки Гарбинье Мугурусы (№12 WTA) четвертым запуском на центральном корте. Начало встречи – не ранее 19:00 по Киеву.

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