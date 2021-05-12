Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Риме

  • 12.05.2021 21:59
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Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса и Элина Свитолина

13 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проведет второй матч на турнире WTA 1000 в Риме. 
 
Украинка, посеянная под пятым номером, сыграет в третьем круге против испанки Гарбинье Мугурусы (№12 WTA) четвертым запуском на центральном корте. Начало встречи – не ранее 19:00 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Свитолина  Мугуруса
1-й круг -   Тиг (6-1 6-2) №64 WTA
2-й круг  Анисимова (2-6 6-3 6-4) №39 WTA  Пера (2-6 6-0 7-5) №69 WTA
 
Ранее теннисистки встречались 11 раз, украинка выиграла шесть матчей. На грунте испанка веде 2:1, но единственный очный матч в Риме выиграла Элина.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Иги Свёнтек из Польши (№15 WTA) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№40 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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