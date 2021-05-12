Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проведет второй матч на турнире WTA 1000 в Риме.
Украинка, посеянная под пятым номером, сыграет в третьем круге против испанки Гарбинье Мугурусы (№12 WTA) четвертым запуском на центральном корте. Начало встречи – не ранее 19:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Мугуруса
|1-й круг
|-
|Тиг (6-1 6-2) №64 WTA
|2-й круг
|Анисимова (2-6 6-3 6-4) №39 WTA
|Пера (2-6 6-0 7-5) №69 WTA
Ранее теннисистки встречались 11 раз, украинка выиграла шесть матчей. На грунте испанка веде 2:1, но единственный очный матч в Риме выиграла Элина.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Иги Свёнтек из Польши (№15 WTA) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№40 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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