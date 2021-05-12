Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Риме

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугурус (№12 WTA) выиграла матч второго круга на турнире WTA 1000 в Риме, одолев американку Бернарду Перу (№69 WTA) после проигрыша первого сета.



В третьем раунде испанка сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая также одержала волевую победу над еще одной американкой Амандой Анисимовой (№39 WTA).



Рим. Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Бернарда Пера (США) – 2:6, 6:0, 7:5



Ранее Свитолина и Мугуруса встречались одиннадцать раз, украинка выиграла шесть матчей. На грунте испанка веде 2:1, но единственный очный матч в Риме выиграла Элина.