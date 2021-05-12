Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Риме

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугурус (№12 WTA) выиграла матч второго круга на турнире WTA 1000 в Риме, одолев американку Бернарду Перу (№69 WTA) после проигрыша первого сета.
В третьем раунде испанка сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая также одержала волевую победу над еще одной американкой Амандой Анисимовой (№39 WTA).
Рим. Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Бернарда Пера (США) – 2:6, 6:0, 7:5
Ранее Свитолина и Мугуруса встречались одиннадцать раз, украинка выиграла шесть матчей. На грунте испанка веде 2:1, но единственный очный матч в Риме выиграла Элина.
Источник — Sport.ua
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