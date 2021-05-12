Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Риме

В третьем круге украинка сразится с экс-первой ракеткой мира

  • 12.05.2021 15:12
  • 778 просмотров
  • 3 комментария
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугурус (№12 WTA) выиграла матч второго круга на турнире WTA 1000 в Риме, одолев американку Бернарду Перу (№69 WTA) после проигрыша первого сета. 
 
В третьем раунде испанка сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая также одержала волевую победу над еще одной американкой Амандой Анисимовой (№39 WTA).
 
Рим. Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Бернарда Пера (США) – 2:6, 6:0, 7:5 
 
Ранее Свитолина и Мугуруса встречались одиннадцать раз, украинка выиграла шесть матчей. На грунте испанка веде 2:1, но единственный очный матч в Риме выиграла Элина.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 12.05.2021 15:37
    0
    avtv5555, 12.05.2021 15:18
    Этот один раз был когда Элина была на вершине своей карьеры, а сейчас на грунте к сожалению шансов маловато.
    Не спешите хоронить, испанка тоже не на пике, вообщем посмотрим
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 12.05.2021 15:18
    +1
    Этот один раз был когда Элина была на вершине своей карьеры, а сейчас на грунте к сожалению шансов маловато.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 12.05.2021 15:17
    0
    Выграла на тоненького, в последнем сете проигрывала, в концовке додавила, вообщем испанка далеко не выглядит непреодолимым барьером
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 12.05.2021 15:18
    +1
    Этот один раз был когда Элина была на вершине своей карьеры, а сейчас на грунте к сожалению шансов маловато.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 12.05.2021 15:37
    0
    avtv5555, 12.05.2021 15:18
    Этот один раз был когда Элина была на вершине своей карьеры, а сейчас на грунте к сожалению шансов маловато.
    Не спешите хоронить, испанка тоже не на пике, вообщем посмотрим
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 12.05.2021 15:17
    0
    Выграла на тоненького, в последнем сете проигрывала, в концовке додавила, вообщем испанка далеко не выглядит непреодолимым барьером
    Ссылка
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