12 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Арсенал».
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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