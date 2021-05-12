36-й тур
Челси
0 : 1
Арсенал
28’   ТВ-трансляция: 

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 36-го тура чемпионата Англии

  • 12.05.2021 22:15
  • 2939 просмотров
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Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Арсенал».

Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча
16' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
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Источник — Sport.ua

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